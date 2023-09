Golf.- Carlota Ciganda: "Europa tiene mejor equipo que nunca para la Solheim Cup"

"Ganar la Solheim Cup en España es el mejor de mis sueños"

La golfista española Carlota Ciganda reconoció que el equipo europeo de la Solheim Cup 2023 impresiona sobre el papel por el ranking de sus jugadoras, el "mejor de la historia", aunque apuntó a la dificultad que encontrarán contra Estados Unidos, en busca de cumplir un "sueño" en el Finca Cortesín de Málaga.

"Ganar la Solheim Cup en España es el mejor de mis sueños. Quiero ganarla para mi país, para el equipo, para la capitana, sería un recuerdo permanente en mi vida", dijo en rueda de prensa oficial este miércoles a dos días del inicio de la competición.

Europa quiere seguir recortando en el palmarés histórico en busca de un tercer título seguido tras los logrados en 2019 y 2021. Ciganda es la única representante española en un equipo europeo de mucha calidad. "Sobre el papel, con el ranking mundial que tenemos, creo que es el equipo más fuerte de todos los tiempos. Tenemos ocho jugadoras entre las 15 mejores del mundo, así que eso es increíble", afirmó con confianza en el papel de la anfitriona.

La navarra, que echa de menos a su amiga y compañera desde hace muchos años Azahara Muñoz, destacó a Charley Hull y Celine Boutier en el equipo capitaneado por Suzann Pettersen. Una mezcla de experiencia y juventud que confía en la victoria el domingo en un recorrido que apunta a exigente por el viento.

"Es un gran campo, puede ser bastante complicado con el viento. Creo que hará viento el fin de semana. Los 'greens' son bastante inclinados y ondulados, hay que realizar buenos tiros, y creo que la velocidad del 'green' es también clave con el 'putt'", añadió.

Por otro lado, Ciganda, que aspira a ganar todos los torneos amateurs y profesionales de importancia celebrados en España, explicó su sentir ante su sexta Solheim Cup. "Me encanta. Jugar para el equipo, tus compañeras, tu capitana, es más divertido que jugar sola. Me encanta eso y el ambiente que tenemos. El equipo europeo es siempre un equipo unido y eso me encanta", confesó.

Además, la española explicó la presión de jugar en casa. "Más que presión, será emoción, adrenalina y simplemente diversión. Lo voy a abrazar y creo que va a ser genial tener todo el apoyo de España, de mi familia, de muchos socios de mi club. Intentaré salir y disfrutar. Sé que me voy a sentir nerviosa y voy a sentir esa adrenalina. Sé que puedo jugar un gran golf con eso, así que voy a disfrutar y aprovechar cada momento", explicó.