Fátima Fernández consigue en Arizona el primer triunfo femenino esta temporada

La golfista española Fátima Fernández ha logrado el primer triunfo español de la campaña en los circuitos femeninos, tras imponerse en el Carlisie Arizona Classic, disputado en el Longbow Club. Tras completar una tercera jornada espectacular, con 61 impactos (-11), cerró su segundo triunfo en el Epson Tour (el primero lo logró en el Campeonato IOA 2020 en el Morongo Casino Resort) con una tarjeta de 70 golpes (-2) para un total de 17 bajo el par del campo.

"Llegué a este torneo como una preparación para continuar con mi carrera en el LPGA. Había tenido un largo descanso y me sintió bien", comentó Fernández Cano, que en 2020 y 2021 terminó en el número dos de la lista de ganancias de la denominada Race for the Card para asegurarse su presencia en el circuito absoluto norteamericano

El 61 (incluidos ocho 'birdies' y dos 'eagles') le permitió instalarse en cabeza, aunque con una ventaja corta, lo que le obligó a jugar con la máxima concentración en la jornada final. Ni siquiera una tormenta eléctrica que provocó un parón de media hora cuando jugaba el hoyo 13 pudo con la gallega. La jugadora española, cuarta la pasada campaña en el Andalucía Costa del Sol Open de España, aventajó en tres golpes a la sueca Dani Holmqvist, a la paraguaya Sofía García y a la panameña Laura Restrepo.