Fallece Kathy Whitworth, la mejor golfista de la historia

La golfista estadounidense Kathy Whitworth falleció a los 83 años en Nochebuena, según informó la 'Ladies Professional Golf Association' (LPGA), organismo que publicó las palabras de su pareja, Bettye Odle, anunciando el fallecimiento.

"Con el corazón lleno de amor les informamos a todos del fallecimiento de la golfista con más triunfos de la historia, Kathy Whitworth. Falleció repentinamente el sábado por la noche celebrando la Nochebuena con familiares y amigos. Kathy dejó este mundo de la forma en que vivió su vida, amando, riendo y creando recuerdos", expresó Bettye Odle en declaraciones publicadas por la LPGA.

It is with a heavy heart that we share the news that LPGA Hall of Famer Kathy Whitworth has died at the age of 83.



Her 88 LPGA victories are the most ever on a professional tour.



