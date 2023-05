La exnovia de Tiger Woods le denuncia por acoso sexual

Erica Herman ha demandado a su expareja, la estrella de golf Tiger Woods, por acoso sexual, según refleja un expediente judicial presentado el viernes por un abogado de la mujer en el estado Florida, información recogida este fin de semana por medios estadounidenses.

La presentación de esta demanda supone un nuevo paso en el enfrentamiento entre Woods y su antigua pareja, que ahora continúa con esta iniciativa ante las autoridades judiciales de Florida.

En marzo se hizo público que la exnovia del golfista estadounidense, con quien mantuvo una relación durante unos seis años, presentó una demanda contra el deportista ante los tribunales para obtener una indemnización millonaria y tratar de anular un acuerdo de confidencialidad que, según aseguró, le obligó firmar.

Herman alegó entonces que Woods le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad al comienzo de su relación, en agosto de 2017, y que ahora, tras su separación, se la quiere imponer de forma indebida.

Erica Herman, who was a longtime girlfriend of professional golfer Tiger Woods, has accused the 15-time major champion of sexual harassment, according to a court filing by Herman's attorney in Florida. https://t.co/e1PUjHYehv