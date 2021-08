DeChambeau sigue dominante y comparte liderato con Cantlay; cede Rahm

El estadounidense Bryson DeChambeau siguió dominante en la tercera ronda del BMW Championship al entregar tarjeta firmada de 67 (-5) con un acumulado de 195 (-21), los mismos que logró su compatriota Patrick Cantlay, que tuvo registro de 66 (-6) y comparte liderato.



Baltimore reunió a una gran multitud en su primera parada del PGA Tour en casi 60 años, y DeChambeau entregó una gran dosis de entretenimiento.



DeChambeau tenía eagles consecutivas con fuerza pura y un toque notable con el putter y luego logró hoyos consecutivos con tiros al agua que le costaron una ventaja de al menos cuatro más.

"Definitivamente fue colorido", comentó DeChambeau. Tuvo que conformarse con compartir el liderazgo con Cantlay, cuyo estilo clásico y paciencia inquebrantable a raíz de la carrera salvaje de DeChambeau funcionaron igualmente bien.



Tan loca fue esta acción que DeChambeau pasó de una desventaja de un tiro a una ventaja de tres golpes en el lapso de dos hoyos con sus largos putts de eagle.



Solo para que Cantlay pasara de un déficit de cuatro golpes a una ventaja de un tiro en dos hoyos en los últimos nueve con sus birdies y los errores de DeChambeau, que se estabilizó en los tres últimos hoyos para salvar el día.



El surcoreano Sungjae Im hizo birdie en sus dos últimos hoyos para un 66 (-6) y estuvo tres tiros por detrás con un acumulado de 198 (-18).



El grupo cuatro tiros atrás 199 (-17) incluyó al español Sergio García (67, -5), el mexicano Abraham Ancer (66,-6), el norirlandés Rory McIlroy (65, -7) y el estadounidense Sam Burns (65, -7).



El español Jon Rahm, número uno del mundo, no pudo seguir el ritmo de DeChambeau y Cantlay para bajar al octavo puesto con un registro de 70 (-2) para un acumulado de 200 (-16).



Rahm no tuvo su mejor toque con los palos para los golpes largos y los putts y ahí se acabaron las opciones de mantenerse en la lucha por el liderato.



Cayó cinco tiros atrás. Eso no es típicamente un déficit masivo, simplemente parece uno en un campo donde los birdies están disponibles para todos en cualquier momento.



Rahm estaba haciendo todo lo posible para mantener el ritmo, tres tiros por detrás, cuando falló el green 13 a la izquierda por bogey, se perdió la calle a la derecha el 14 para otro bogey y tuvo que conformarse con el par en el par 5 del 16. Cerró con un bogey desde el búnker de la calle.



En este curso, en este día, eso significó perder terreno rápidamente.



En cuanto a la participación latinoamericana, además de Ancer, el colombiano Sebastián Muñoz, aunque perdió 12 puestos en la clasificación, fue el mejor colocado después de Ancer al acabar con registro de 72 (par) y acumulado de 207 golpes (-9) para compartir el vigésimo segundo jugar junto a otros tres golfistas.



El chileno Joaquín Niemann (210, -6) comparte el cuadragésimo puesto con otros ocho jugadores; el venezolano Jhonattan Vegas (211, -5); el argentino Emiliano Grillo (213, -3) y mexicano Carlos Ortiz (217, +1) comparten los últimos lugares de la clasificación.