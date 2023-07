Curry exhibe su puntería jugando al golf: espectacular hoyo en uno desde 138 metros de distancia

Stephen Curry, una de las estrellas más importantes de la NBA de la última década, demostró este sábado que también es un gran talento del golf con un espectacular hoyo en uno en el American Century Championship desde más de 138 metros de distancia.

El base de los Golden State Warriors firmó ese enorme momento en el séptimo hoyo en este torneo de famosos que se disputa en Lago Tahoe (Nevada, EE.UU.) y en el que también participan otras estrellas del deporte -no profesionales del golf- como los 'quarterback' Patrick Mahomes y Aaron Rodgers.

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE!



The first EVER on the 152-yard 7th at the @ACChampionship!



??: @NBC & @peacockpic.twitter.com/ViCuoOcFPA