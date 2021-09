Cantlay mantiene el liderato en el Tour Championship por delante de Rahm

Por segundo día consecutivo, nadie tuvo una mejor puntuación que el español Jon Rahm en el Tour Championship. Eso es justo lo que necesitaba para recuperar terreno con el estadounidense Patrick Cantlay en una persecución de fin de semana por 15 millones de dólares que se presente emocionante.

Rahm hizo birdie en sus últimos tres hoyos este viernes para un 5 bajo 65. Cantlay hizo birdie en sus dos últimos hoyos para un 66 sin bogey para mantener un tiro por delante. El estadounidense Bryson DeChambeau fue el siguiente jugador más cercano, y sus 67 golpes (-3) perdieron terreno porque se quedó a seis por detrás del líder. Cantlay parecía estar protegiendo una ventaja, a menudo jugando con la superficie del green. Eso fue más un producto de mostrar respeto a un campo de East Lake que castiga incluso fallas leves en el lado equivocado del hoyo. Conectó 16 de 18 greens, y solo dos veces tuvo putts par desde el rango de menos de dos metros.

"Estoy jugando realmente bien y haciendo bien las cosas en el campo de golf", declaró Cantlay, que comenzó el Tour Championship con 10 bajo par porque era el número uno en la clasificación de la Copa FedEx. Rahm inició cuatro disparos hacia atrás, al ocupar el cuarto lugar y recibir seis bajo par. Cantlay y Rahm jugaron en el trío final, junto con DeChambeau, de cara al fin de semana en el Campeonato BMW. Cantlay terminó 66-66 y ganó en un playoff. Rahm cerró con 70-70 y empató en el noveno lugar, cayendo al puesto número cuatro de la clasificación final.

Eso ahora parece que fue hace mucho tiempo, y con sus brillantes actuaciones del jueves y el viernes, en ambas 65 (-5), todo se siente normal. Cantlay tenía 17 golpes bajo par y junto a Rahm estarán nuevamente en el grupo final de luchar por el título y el mejor premio en metálico de la temporada. DeChambeau tenía más trabajo por hacer, al igual que el estadounidense Justin Thomas, quien hizo dos bogeys y no logró birdie en el par 5 18 en su ronda de 67 (-3). Estaba siete por detrás (-10). Otro estadounidense Harris English cometió su parte de errores con cinco bogeys en su ronda de 69 (-1), dejándolo en el grupo grande con 9 bajo par.

También lo hizo su compatriota Jordan Spieth. Iba a por su cuarto birdie consecutivo para meterse en la mezcla, enfrentándose a un putt de menos de tres pies en el hoyo 13. Hizo tres putts, perdió impulso y lanzó un 67 (-3). Spieth, el norirlandés Rory McIlroy (66, -4) y el surafricano Louis Oosthuizen (67, -3) estaban en 8 bajo par. Atrás quedaron los puntajes bajos de los primeros eventos de playoffs de la Copa FedEx, en Liberty Natitonal y Caves Valley empapados por la lluvia, donde los jugadores en cada campo tuvieron un putt en 59.

