Cabrera Bello empezará la última jornada como líder; mal día para Rahm

El golfista canario Rafa Cabrera Bello se está reencontrando con su mejor nivel en el Abierto de España que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid y, a falta de la última jornada para concluir el torneo, enfila como líder hacia una victoria que se le complica a Jon Rahm, que no tuvo su mejor día y está a seis golpes de su compatriota.

Cabrera Bello, que recientemente perdió la tarjeta PGA Tour, va de menos a más en Madrid. En la primera jornada realizó seis 'birdies' y un 'bogey' y finalizó con 67 golpes (-4). En la segunda mejoró esos números y concluyó con 65 golpes (-6) y seis 'birdies' para firmar un total de 132 (-10).

Con esas buenas sensaciones se presentó en la tercera jornada, en la que todo le salió bien. Con mucha confianza en su juego y arropado por la afición española, el golfista canario concluyó con siete 'birdies' y una tarjeta de 64 golpes (-7), que unida a la de los dos días anteriores le permite afrontar la última jornada con -17 y dos de ventaja sobre el francés Julien Guerrier. El jugador canario, profesional desde 2005, fue segundo en Madrid en 2019 y ahora, dos años después, sueña con subir a lo más alto del podium y brindar su triunfo a una afición que no le dejó de aplaudir este sábado desde el primer hoyo.

"Espero un día duro porque muchos jugadores van a salir con opciones aunque me veo con confianza. Me voy a centrar en lo mío, como vengo haciendo, y si juego bien tendré opciones de ganar", dijo Cabrera Bello, al término de la tercera jornada. Otro español que también ha presentado su candidatura a la victoria, o por lo menos al podium, es Adrián Arnaus, cuarto en Madrid en 2019. En la primera jornada realizó 67 golpes (-4) y en la segunda su rendimiento mejoró hasta el punto que contabilizó 64 golpes (-7), igual que la pasada semana en el Old Course de Saint Andrews, superando el corte cómodamente con -11.

En el tercer día de competición realizó cinco 'birdies' y esa buena progresión solo se vio frenada por un 'bogey' en el hoyo 12. "Me veo bastante bien. Estoy un poco abrumado por la situación pero estoy en una posición bonita en un Abierto de España que además es especial y tengo que aprovechar la oportunidad", confesó. El que no tuvo un buen día fue el gran favorito, Jon Rahm, número uno del mundo, que redujo drásticamente sus opciones de repetir las victorias de 2018 y 2019.

El golfista vasco, que inició la jornada como segundo clasificado, quedó encuadrado para su grupo de partido con su compatriota Adrián Arnaus y el holandés Wil Besseling, que pasó en esta tercera jornada de líder a octavo con una tarjeta de +1 golpes. En el hoyo 3, Rahm realizó un 'bogey' y en el cinco un 'doble bogey'. De esos dos fallos no se recompuso, pese a anotarse dos 'birdies' en el 7 y 9. En el 12 y 13 volvió a cometer dos fallos con sendos 'bogey' que le sacaron mentalmente de la partida aunque acabó con un 'birdie', el cuarto de la tarde, en el mismo sitió donde lo realizó la jornada precedente.

Su desesperación quedó patente cuando, al término del hoyo 13, en el que hizo un 'bogey', sacó públicamente su frustración dando un golpe de rabia al suelo con su palo. A falta de la última jornada para acabar el Abierto de España, Jon Rahm es decimoquinto con un registro de 192 golpes (-11), a seis de Rafa Cabrera Bello.

Por tercer día consecutivo el buen tiempo acompañó al seguimiento de los golfistas, sobre todo de los españoles, que fueron los que más aplausos se llevaron. Diez mil personas acudieron al Club de Campo y volvieron a dotar de color a un campeonato que llega a su última jornada con varios aspirantes al triunfo.