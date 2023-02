Bale y Gasol siguen brillando en el Pro-Am y mantienen sus opciones de triunfo

El estadounidense Kurt Kitayama fue el gran triunfador este viernes en Pebble Beach (California, EE.UU.) asaltando el liderato del torneo y cerrando su recorrido del día con dos golpes bajo par para un total de -9.

En el Pro-Am lidera Aaron Rodgers, que completó un recorrido fantástico junto a su pareja Ben Silverman. Gareth Bale junto a Joseph Bramlett y Pau Gasol con Mark Hubbard volvieron a dar muy buena impresión y conservan sus opciones de pasar el corte y de optar el triunfo final.

El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers firmó otra jornada redonda con -11 en su recorrido del viernes después de haber hecho un -10 en el debut (-21 en total). Rodgers, al margen de seguir desmintiendo rumores sobre su llegada a los San Francisco 49ers, fue quien sujetó la puntuación de la pareja en muchos hoyos ya que no fue un buen día para Silverman, quien hizo dos bogeys y dos dobles bogeys.

La mejor pareja del día, sin embargo, fue la formada por el profesional Doc Redman y el actor de origen mexicano Michael Peña. Anotaron una tarjeta de -12 para un -15 tras dos jornadas.

Bale, que jugó este viernes el campo Monterey Peninsula, consiguió una tarjeta junto a Bramlett de -7 y, con un -13 acumulado, siguen en la zona alta de la clasificación. Con el noveno mejor registro, mantienen opciones de victoria aunque tienen ocho golpes de distancia con los líderes. Se volvió a ver a un Bale inspirado en el campo y muy reclamado fuera de él firmando autógrafos y haciéndose fotos.

Day = made ?? A lucky fan was very happy after meeting @GarethBale11 ?? pic.twitter.com/d3PZyOFXDc

Tan solo un golpe por debajo de Bale (-12 acumulado, -7 este viernes) y entre los veinte mejores registros del Pro-Am está Pau Gasol con Mark Hubbard, quien prácticamente ha perdido sus opciones en el torneo profesional y que peleará el sábado por pasar el corte.

Gasol sorprendió un día más con su buen swing y por lo impresionante de ver a un 'siete pies' (más de 2,13 metros) jugando a golf con tanta consistencia. "La altura siempre es un plus, pero este es un deporte de precisión y, como tal, creo que es mejor estar más cerca del suelo", apuntó este jueves el español en declaraciones a Golf.com.

Golf looks a little different at this height ?? pic.twitter.com/cln33QI2on