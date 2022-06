El Abierto Británico abre sus puertas a los jugadores excluidos por la PGA

Los organizadores del Abierto Británico, el cuarto 'major' de la temporada, confirmaron este miércoles que no prohibirán la participación de aquellos jugadores que hayan decidido participar en las novedosas LIV Golf Series.

Algunos golfistas de renombre como el español Sergio García o los estadounidenses Dustin Johnson y Phil Mickelson han roto su vínculo con el circuito de la PGA estadounidense para jugar esta nueva competición, que otorga suculentos premios monetarios, y se las ha retirado su condición de miembro.

Sin embargo, el US Open de la semana pasada no les impidió participar y 'The Open', que se celebrará en el prestigioso recorrido de Saint Andrews (Escocia) entre el 14 y el 17 de julio, tampoco lo hará.

"The Open es el campeonato original del golf y desde que se jugó por primera vez en 1860, la apertura ha sido fundamental para su espíritu y atractivo único. Los jugadores que estén exentos o se hayan ganado un lugar al clasificarse para la edición 150 de acuerdo con los términos y condiciones de inscripción podrán competir en el campeonato en St Andrews", indicó el director ejecutivo del the Royal and Ancient Golf Club de Saint Andrews, Martin Slumbers.