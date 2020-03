Zozulia pide disculpas por sus polémicas palabras en una entrevista con un medio ucraniano

Roman Zozulia ha sido noticia en las últimas horas por unas polémicas declaraciones en un canal de televisión ucraniano. El delantero del Albacete fue preguntado por los cánticos que recibió por parte de la afición del Rayo Vallecano, quienes, en tono irónico, le cantaron 'Zozulia es comunista'. "Cuando todo empezó yo era un fascista. Luego miraron mi Facebook y me convertí en nazi. Ahora me convertí en racista y, no lo escuché, pero me dijeron que gritaban "comunista". Todavía no pueden resolverlo por sí mismos", ha asegurado el delantero en unas declaraciones que han suscitado polémica.

Ante la polvareda que ha levantado sus declaraciones, tanto el jugador como el club manchego han querido zanjar la polémica a través de un vídeo publicado en su página web donde el jugador ha pedido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus declaraciones. "Lamentablemente, no me he expresado correctamente. Por eso, y ante todo, me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié. Todas las palabras que pronuncié no se corresponden a la historia del Club y a su escudo. También me gustaría pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie. Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general", ha asegurado.