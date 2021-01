Zidane: "Ni voy a contestar a Tebas"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso contestar a las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que aseguró que el francés puso "excusas" tras el partido de Pamplona, mientras que el técnico merengue, que lamentó las condiciones del vuelo, rechazó entrar en polémicas en la rueda de prensa previa al duelo contra el Athletic de la Supercopa de España.

"¿Quejas? Claro, pero ahora no me voy a meter, ni voy a contestar (a Tebas). Esto es parte del pasado, solo pensamos en el partido y es lo que más me interesa, a mí y a mis jugadores. No me molesta, me da igual, dije lo que dije el otro día y ya está. Es mi pensamiento, ni son excusas, ni nada, era una evidencia, pero ya está. Esto ya pasó y ahora solo me interesa lo de mañana", añadió Zidane.

A la tercera pregunta sobre el mismo tema, el entrenador merengue dijo que "como siempre pasa lo mismo", los periodistas "preguntan" y él "contesta como quiere". "Ahora estamos aquí para hablar del partido contra el Athletic. Punto y final", zanjó Zidane, que no polemizó con Tebas, que aseguró en TVE que el técnico francés puso "una excusa más de entrenador" tras empatar con el Club Atlético Osasuna.

De vuelta a la actualidad, Zidane dijo que su equipo está "bien". "Llevamos cuatro días preparando el partido, y estoy contento por jugarlo. Estamos preparados, sabemos que tenemos que competir ante un rival muy fuerte, trabajaremos mucho para pelear e intentar hacer un gran partido", añadió el galo, consciente de que su equipo busca revalidar el título logrado en 2019 en la edición disputada en Arabia Saudí.

En otras cuestiones, Zidane dijo que Luka Jovic no ha cerrado ningún acuerdo para jugar cedido hasta final de temporada con ningún equipo. "Jovic está con nosotros todavía, no está aquí porque está lesionado. A mí no me dijeron nada de momento, veremos lo que va a pasar. Nada más", espetó 'Zizou'.

"Cuando le fichamos vimos en él a un delantero que marcaba muchos goles, nos fijamos porque es lo que queremos de él. Tenía 21 años, joven, y pretendíamos solo eso. Sigue siendo lo mismo y es verdad que no ha tenido mucha suerte. También ha tenido dificultades, la adaptación, las lesiones... y su edad no es fácil pero lo que tiene que hacer es ganar experiencia y aprender de muchas cosas. Y es lo que va a hacer. Sus cualidades las tiene y siempre las va a tener, no tengo dudas", apuntó.

En otros asuntos, Zidane dijo que le parece "una buena noticia" que se plantee el regreso de Karim Benzema a la selección francesa, pidió "que siga trabajando" al noruego Martin Odegaard porque "triunfará en el Real Madrid seguro" porque su situación es fruto de "un momento puntual", y zanjó diciendo que Sergio Ramos, cuya renovación sigue en el aire, está "bien" y "con la mente" en el partido de este jueves en Málaga.