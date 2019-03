Zidane: "Veo a Isco y a Marcelo para jugar mañana"

Isco Alarcón y el brasileño Marcelo recuperan todas las opciones de titularidad en el Real Madrid, con el cambio en el banquillo de Santiago Solari por Zinedine Zidane, quien aseguró que los ve en buenas condiciones "para jugar" el encuentro ante el Celta de Vigo.

Zidane demostró que cuenta con Isco y Marcelo. Por encima de los problemas que hayan tenido con Solari, destacó el buen estado en el que los ha visto en los tres días de trabajo desde su regreso al Real Madrid.

"Los jugadores que han jugado menos están entrenando también. Es verdad que un partido no es igual que los entrenamientos pero aquí todos son buenos jugadores y lo importante es que estén todos listos. Yo voy a contar con todos, Isco es uno de ellos", dejó claro Zidane en su comparecencia en Valdebebas.

"Voy a contar con Isco y con los demás a tope. Veremos la alineación de mañana pero es lo de menos para mí, lo importante es que vi a todos los jugadores muy metidos", añadió.

En el caso concreto de Isco, incluso para Zidane no tiene ninguna importancia el expediente que el club abrió al jugador por su comportamiento. "Nosotros estamos aquí para trabajar y pensar solo en fútbol. Isco lo mismo, quiere jugar y el expediente nada. Vamos a jugar al fútbol y ya está. Le veo para jugar mañana", dejó claro.

Respecto a Marcelo también destacó el buen estado en el que se encontró al brasileño pese a su reciente inactividad al no recibir minutos de Solari. "Lo veo bien, no lo había visto hace tiempo pero los tres últimos días creo que bien. Antes no ha jugado mucho pero es un jugador y un profesional que seguramente ha entrenado bien. Yo le veo bien, animado, con ganas y estoy contento de ver otra vez a Marcelo así como a los demás. Está bien para jugar mañana", sentenció.