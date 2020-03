Zidane, sobre Mariano: "Tiene que estar preparado para cuando le toque, hacerlo bien"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha desmentido que clubes como la Juventus o la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se hayan puesto en contacto con él para ofrecerle ser su técnico, aunque ha reconocido que su situación en la entidad blanca es susceptible de "cambiar", y ha explicado que en su equipo "no hay nadie por encima de nadie", sin desvelar si Vinicius formará ahora por delante de Bale tras su gol en el Clásico.

"Es una alegría vivir lo que estoy viviendo y cada día lo aprovecho. Ni me han contactado ni sé nada", declaró en la rueda de prensa previa al partido. "Para mí, cada día es importante. ¿Si me siento respaldado por el club? Sí. La gente que trabaja aquí tiramos en el mismo camino. Sé cómo funciona esto: hoy soy entrenador del Real Madrid, pero mañana puede cambiar", continuó.

Todo un día después de que el Real Madrid cumpliese 118 años de historia. "Tengo la suerte de poder vivir esto aquí. Mi pasión es el fútbol y estoy viviendo de lo que me gusta más en la vida. Cada día lo aprovecho, poder vivir en este gran club es un orgullo. Los jugadores son parte de esta historia que cada día escriben. Estoy orgulloso", confesó.

En otro orden de cosas, el preparador francés rechazó valorar el comportamiento del segundo entrenador azulgrana, Eder Sarabia, en el Clásico. "Cada uno intenta hacer su trabajo bien. En el momento del partido, la tensión de cada uno no la podemos controlar. No voy a opinar de si una cosa está bien o mal, cada uno la vive a su manera", dijo. "Lo más importante es transmitir cómo eres", sentenció.

Tras mantener la portería a cero ante los azulgranas, Zidane quitó hierro al hecho de que sí hayan encajado con otros equipos a priori más asequibles. "No hay una cosa en concreto, intentamos cada día darlo todo en el campo y a veces no te sale. Nosotros queremos y los jugadores lo intentan. Lo importante es que el mal momento pase rápido", expuso. "Solo uno va a ganar LaLiga y la 'Champions'. ¿Los demás son tontos? No lo creo. Sabemos que la historia de este club es intentar dar todo", prosiguió.

El técnico marsellés valoró también la incidencia del brote de coronavirus en España, y explicó que siguen las indicaciones de los médicos del club. "No es mi función saber estas cosas, hay gente alrededor que nos lo dice. Confiamos en la gente que sabe de eso y lo hacemos. Son cosas que puedes decirle a tus hijos, como lavarte las manos", afirmó, antes de hablar de posibles aplazamientos en LaLiga Santander.

"Es algo bastante negativo, porque es un virus que está aquí. Mucha gente tiene miedo, no sabemos exactamente lo que sucede, y por eso es importante tener la información de los médicos. Si algún día jugamos a puerta cerrada o se aplaza el partido, no será nada bueno. Está pasando en Francia y en Italia y puede llegar a suceder en España", indicó.

"AQUÍ NO HAY NADIE POR ENCIMA DE NADIE"

Sobre el duelo ante el Real Betis, Zidane explicó que será "un partido complicado en un campo complicado". "El equipo lo está haciendo bien a pesar de los resultados. Va a ser un partido físico, pero a nivel técnico vamos a tener que jugar muy bien", manifestó. "Ellos intentarán hacer un buen partido, como nosotros. Vamos a intentar preparar de la mejor manera el partido", añadió.

En otro orden de cosas, rechazó que ahora Vinicius esté por delante de Gareth Bale. "Aquí no hay nadie por encima. Intento decirles que son todos importantes. Podemos opinar, pero no se trata de eso, sino de estar preparados. Los jugadores suman. Tengo que tomar decisiones, no es fácil", indicó.

Tampoco desveló si Mariano Díaz tendrá más minutos tras su gol en el Clásico. "Mariano tiene que estar preparado y nada más. Cuando tienes esta plantilla con estos jugadores tan buenos es complicado dejar cada semana a un jugador fuera. Todos tienen que estar preparados para, cuando les toque, hacerlo bien", repitió.

El preparador galo también aseguró que el belga Eden Hazard podría volver a jugar antes del final del curso. "Es posible que vuelva antes de que acabe la temporada", dijo. "Hablé con él después de su operación. Estaba muy tocado, pero ahora, como ha ido bien su operación, está mejor de ánimo. Ojalá que vuelva con nosotros rápido", deseó.

Por último, habló sobre el estado de forma del lateral brasileño Marcelo, titular ante el Barça. "De Marcelo se habla mucho, a veces bien y a veces mal. Sabemos lo que nos ha dado y me alegro del partido que hizo el otro día. Tenemos que seguir en esta línea todos", concluyó.