El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, apeló a la prudencia la víspera de la visita del Alavés en la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander, y afirmó que el conjunto blanco aún no ha "ganado nada" en alusión a la conquista de su posible segundo título liguero en el banquillo madridista. "No hemos ganado nada, faltan cuatro partidos y mañana es otra final. Lo que queremos es seguir con lo que estamos haciendo. Los partidos no son nada fáciles. No voy a hablar de lo que va a pasar", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto vasco en el que no podrá contar con Sergio Ramos ni Dani Carvajal.

Las ausencias del capitán y el lateral obligarán a Zinedine Zidane a rearmar la defensa del líder, aunque el francés desveló que podrá contar con su compatriota Raphael Varane en el eje central. "Rapha está totalmente recuperado y va a estar con nosotros. A mi no me gusta arriesgar. Cuando un jugador tiene algo pienso que es mejor quitarlo dos días y luego que esté al 100 por cien", apuntó.

Con el que no podrá contar contra el Alavés es con el delantero serbio Luka Jovic, que recibió la visita de un amigo contagiado por la COVID-19 y que ha sido puesto en cuarentena siguiendo el protocolo marcado por LaLiga. "No queremos arriesgar. Espero que esta situación cambie y esté rápidamente con nosotros. Es muy bueno, es joven, mete muchos goles y contamos con Luka para el próximo año", zanjó ante el comentario sobre la posible marcha del equipo del ariete en el curso 2020-21.

���� #Zidane: ''Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y lo que estamos mostrando. El partido contra el @Alaves será muy difícil.''#RMCitypic.twitter.com/BASapzys2w — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 9, 2020

El centrocampista Eden Hazard sufre molestias en su tobillo derecho, pero no se trata de una recaída y jugará hasta final de temporada, según Zidane. "No es una recaída, para nada. Ha entrenado y espero que pueda estar con nosotros los cuatro partidos de Liga y el partido de Champions. Él quiere estar con nosotros y mañana lo estará. No tiene miedo. De vez en cuando le molesta un poco, pero la imagen de la resonancia está toda limpia", subrayó.

Otro jugador con molestias es el lateral Marcelo, que tampoco se ha entrenado en la sesión matinal. "Veremos estos días. Lo tengo claro, pero no voy a decir quién va a jugar", dijo en referencia al puzzle que tendrá que componer en la defensa si el brasileño se une a las ausencias de Ramos y Carvajal.

Confesó que vio el derbi catalán de este miércoles en el Camp Nou porque le "gusta" el fútbol, aunque no valoró el juego de los de Setién y pidió paciencia con el rendimiento de Marco Asensio porque acaba de salir de una larga lesión. "Ya está bien, pero ha sido una lesión muy larga y hay que ir despacio. Está entrenando con regularidad, pero hay que ir despacito con todos los jugadores que han tenido una larga lesión. Estñá contento y bien físicamente", resumió.

No quiso comentar las negociaciones con cuatro jugadores que acaban contrato la próxima campaña -Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Luka Modric y James Rodríguez- y acerca del calendario de final de esta temporada señaló que solo piensan en el Alavés. "No tenemos elección porque no hacemos el calendario. Tenemos un calendario de locura y estamos en una dinámica de terminar bien la temporada. Ahora solo estamos concentrados en el partido de mañana porque el calendario no lo podemos cambiar", recalcó el preparador del Real Madrid.