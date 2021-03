Zidane: "¿Regreso de Cristiano? Puede darse"

La eliminación de la Champions League de la Juventus de Cristiano Ronaldo la pasada semana ante el Oporto ha provocado varios rumores sobre un posible regreso del jugador luso al Real Madrid.

Sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pudiera volver al Real Madrid, el técnico francés Zinedine Zidane, no ha descartado esa opción en una entrevista para Sky Sport: "Quizás. Conocemos a Cristiano, la persona que es y lo que hizo aquí. Pero es un jugador de la Juventus. Hice lo que tenía que hacer con él. Ahora veremos qué pasa en el futuro. Tuve la suerte de entrenarlo porque es realmente impresionante ".

Por otro lado, también habló del partido ante el Atalanta de este martes donde se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Champions League.

Zidane todavía quiere mantener la concentración alta para ese partido: "No estoy tranquilo, en el fútbol no existe. Hay que hacer una gran actuación para pasar de ronda, porque ellos vendrán aquí a ganar. Necesitaremos lo mejor del equipo. No espero nada diferente" y siguió "Atalanta siempre juega de la misma manera: ataca y marca mucho, es un gran equipo. Es cierto que todo cambió al poco tiempo de la ida, pero se dijeron muchas cosas entre ellos, con razón están enojados por la expulsión que fue severa , pero también nosotros preferimos jugar 11 contra 11 porque entonces nuestro juego también fue diferente ”.