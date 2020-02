Zidane: "¿Ramos en los Juegos? Claro, si quiere, yo le voy a apoyar"

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios en la previa del partido frente al Levante. Esta es la rueda de prensa íntegra.

¿El partido contra el Levante es complicado?

De 29 puntos lleva 20 en casa ye so te demuestra el partido que vamos a tener. Complicado difícil y vamos a tener que estar preparados para hacer un gran partido porque va a ser necesario

¿Piensa que se juegan la temporada en estos próximos 15 días?

Nosotros es el día a día, desde el primer día de pretemproada sabemos que todos los días son importantes. El último entrenamiento antes del partido de mañana, por ejemplo, también es importante. Pensamos en el día a día.

¿Debe Sergio Ramos ir a los Juegos?

Claro, si quiere yo le voy a apoyar porque es muy bonito jugar para tu país.

¿Es un momento parecido al del año pasado?

Nosotros tenemos que estar concentrados cada día porque el resto no lo controlamos, ¿tú sabes qué va a pasar mañana? No. Nosotros controlamos lo que damos en el campo y vamos a dar el 100%. Yo no miro más allá de mañana

“No muero con mis ideas pero sí con mis decisiones”, dijo. ¿Puede explicarlo?

Cada uno puede opinar, todos mis jugadores son importantes. Sí vivo con mis ideas y siempre va a ser así. Lo que hago es una pasión, no todo el mundo puede decir eso y por eso doy el 100% cada día.

Ramos nunca ha sido suplente con usted como entrenador. ¿En qué es diferente del resto de jugadores?

Buena pregunta. Sergio es nuestro capitán, nuestro líder y bueno juega o no juega, en el banquillo no me interesa.

¿Plan específico con Hazard?

Nada. Está preparado y lo que quiere es jugar en esta recta final.

¿Ve fácil que Sergio Ramos renueve?

Sí. Lo veo bien.

¿Le preocupa que pueda bajar la intensidad defensiva?

No, los últimos 3 partidos lo hicimos un poco peor pero siempre nuestro deber es no arriesgar, dar el 100%, porque luego con el balón sabemos que tenemos muchos recursos y mucha posibilidad de hacer daño al rival.

¿Rodrygo?

Cuando miras los datos, parece un momento malo porque no ha entrado en las 3 últimas convocatorias pero es un jugador importante para nosotros. Cuando están todos hay que hacer descartes… solo eso.

¿Piensa que tiene algo que demostrar?

Yo lo que hago es dar el máximo todos los días y nada más.

¿Está en el pico de la temporada?

Sabemos que ahora llega lo más difícil y sabemos todo lo que nos jugamos. Sé que aún podemos mejorar más.

¿Sterling encajaría en el Madrid?

No quiero hablar de un jugador que no está aquí pero es un muy buen jugador, de eso no hay duda.

¿Da alguna instrucción a sus jugadores de que tengan más cabeza en estos partidos?

No porque todos saben quién está apercibido y quién no. No miro mucho