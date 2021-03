Zidane: "Puede ser que el cambio de dibujo perjudicara''

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que decidió cambiar a una defensa de tres centrales porque no estaba contento "con el inicio de la presión" de su equipo ante la Real Sociedad, y dejó claro que estaba "contento" de un partido en el que merecieron "mucho más" por las ocasiones de un lado y otro.

"Cambiamos a tres centrales porque no me gustó el inicio en la presión. Luego cambiamos rápidamente y al final dominamos el partido, pero tuvimos tres o cuatro ocasiones en la primera parte y no las metimos. En la segunda también, y menos mal que entró uno, y aunque perdemos dos puntos porque jugábamos en casa, estoy contento con lo que hicimos", señaló Zidane en rueda de prensa tras el partido.

El francés fue claro al asegurar que merecieron "mucho más viendo las ocasiones de gol". "Ellos han tenido una y han metido una, pero estamos bien, son cinco victorias y un empate, y debemos seguir pensando que todavía queda", advirtió. "Todos los equipos están perdiendo puntos a lo largo de temporada y sabemos que tenemos que sumar", se limitó a comentar sobre si se juegan sus opciones el domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid.





"No sé si ha sido el mejor de los últimos seis partidos, pero estoy molesto por los jugadores y el esfuerzo que han hecho, podemos estar contentos de lo que estamos haciendo", añadió 'Zizou', que se mostró "contento" por el gol de un Vinicius que está "trabajando mucho".

Finalmente, fue optimista sobre tener a Karim Benzema para el derbi. "Creo que puede estar, es la idea, pero vamos a ver porque todavía no ha entrenado con el equipo. Creo que está mucho mejor de las molestias, le valoraremos mañana martes", confesó.