Zidane: "No perdimos contra el City porque no estuviese Kroos"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que atraviesan un momento "delicado", después de tres partidos consecutivos sin ganar, pero ha afirmado que el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) les ofrece la "oportunidad" de "cambiar las cosas".

"Es un momento delicado. Es verdad que son tres partidos en los que no ganamos en nuestro estadio. Los que saben de fútbol saben que son cosas que te pueden pasar. Nuestro ánimo debe ser positivo, porque es así como vamos a sacar eso", declaró en rueda de prensa. "Tenemos la oportunidad mañana de cambiar las cosas y lo vamos a intentar", añadió.

A pesar de todo, apeló a no dar más importancia de la debida al Clásico. "Todos los partidos son iguales. Mañana hay tres puntos en juego. Sabemos que es un partido diferente a los demás, pero estamos en nuestra casa y vamos a hacer lo máximo para ganar el partido", indicó. "Después del partido, faltarán 12 partidos", recordó.

En este sentido, el técnico francés negó que haya nervios, y pidió "disfrutar del momento" con "corazón, cabeza y unidad". "Es el ánimo de todos. Vamos a jugar un partido muy bonito y tenemos la oportunidad de hacer un gran partido", señaló.

Zidane sí explicó que ha pedido al equipo controlar más los partidos para que no suceda lo del miércoles en el Bernabéu, cuando el Manchester City les remontó en la ida de los octavos de final de la Champions. "Lo hablamos, vamos a intentar que nosotros, cuando nos pase algo en el campo, la reacción de seguir haciendo lo que durante 78 minutos hicimos", apuntó.

"Yo tengo fuerza para seguir peleando con mis jugadores, que son los mejores. Vamos a intentar sacar eso adelante. Es un momento delicado, porque llevamos cinco partidos sin ganar, pero lo vamos a intentar", advirtió.

Tampoco se mostró excesivamente preocupado por la falta de gol del equipo. "Nos estoy preocupado. Durante cuatro meses ganamos partidos, incluso sin Eden. Lo más importante es tener solidez, y luego sabemos que podemos marcar goles. Tengo que elegir y ya está", afirmó sobre sus decisiones en ataque.

En otro orden de cosas, restó importancia a la ausencia de Toni Kroos en la derrota ante el City. "Cuando hay un mal resultado buscas algo. Como Toni juega siempre, no perdimos porque no estuviese él. Son cosas que pueden pasar, los demás juegan de la misma manera que Toni. No hay que buscar otra cosa. Toni lo está haciendo muy bien y va a seguir haciéndolo muy bien", manifestó.

También valoró la incidencia de Leo Messi en el conjunto culé. "Sabemos la importancia de Messi en su equipo. Puede ser peor con él, seguro, es un jugador fundamental para ellos, pero son un conjunto que lo hace bien. Nosotros nos preocupamos de lo que vamos a hacer nosotros, jugamos contra un rival muy bueno", expuso.

Por otra parte, Zidane pidió el cariño de los seguidores madridistas este domingo. "Necesitamos a nuestra gente con nosotros del minuto 1 al 90. Puedo entender que nuestra gente esté un poco molesta, pero la necesitamos, y ellos necesitan a su equipo", subrayó.

Por último, el preparador madridista no quiso hablar de una posible marcha del club si no gana títulos esta temporada. "No sé, tienes que preguntar a otro. Me importa seguir con lo que estamos haciendo. En el fútbol, en cada competición va a ganar uno, y nosotros vamos a intentarlo", finalizó.