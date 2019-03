Zidane: "Meto al mejor once para cada partido, no lo hago por contentar a nadie"

El entrenador Zinedine Zidane habló en sala de prensa de las novedades en el once, del que formó parte su hijo Luca Zidane, Brahim Diaz o Isco Alarcón, entre otros: "Intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Yo no creo que cuando tu empiezas la temporada vayas a ganar trofeos con once jugadores, eso no existe ahora; en mi época sí pero ahora es imposible, entonces es mi forma de pensar e intento meter el mejor equipo posible para cada partido. No hago las alineaciones para contentar a todos, un jugador lo metes 50 partidos y lo quitas y está enfadado. Solo es mi forma de pensar y ya está", dijo.

La motivación del equipo, con prácticamente nada en juego, es la de seguir ganando: "Cuando estás en un equipo como el Real Madrid y sabes que no vas a ganar trofeos cuesta, pero somos todos profesionales y queremos acabar bien la temporada. La motivación es intrínseca y cada uno tiene su motivación. Nos cuesta, hay momentos dentro del partido que nos cuesta, pero es algo normal; yo me quedo con el esfuerzo porque hasta el final pensamos que se podía ganar y lo ganamos".

Tiene su explicación para el bajón de asistencia en el Santiago Bernabeu: "Hay que aceptar lo que hace la gente. Nosotros estamos aquí y ellos mandan, si quieren venir a ver el partido nosotros encantados. Que no vayamos a ganar nada este año puede ser un factor que explique la baja de espectadores".

Sobre Isco, dio su oportunidad: "Son dos veces las que doy la titularidad a Isco y ha marcado dos goles. Sabemos de su importancia dentro de la plantilla y ahora tiene que seguir entrenando bien. Nos quedan nueve partidos y habrá cambios, como el miércoles".

Y aclaró la decisión por la que jugó , en la portería, su hijo Luca Zidane: "Cuando he hecho jugar a Luca no ha sido porque sea mi hijo, he hecho debutar a un jugador del Madrid. Eso es todo. Cuando vuelva a casa ya veremos, pero cuando he tomado esta decisión he pensado que era una buena oportunidad porque había un portero lesionado y otro volvía de jugar con su selección. Lo ha hecho bien, tiene carácter, personalidad y es un portero más. Hace 16 años que está en el Real Madrid y eso quiere decir mucho. No voy a hablar como padre porque soy entrenador del Real Madid. Lo único que pienso es que es bastante maduro, sinceramente yo creo que tiene carácter, personalidad y calidad para jugar. Técnicamente no tiene miedo y eso a mí me gusta, pero como otros jugadores aquí; no siente la presión del Bernabéu y eso me gusta".