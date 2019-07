Zidane: "La lesión de Asensio no cambia nada"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó que "ahora mismo" no piensa en el "sustituto de Marco Asensio" y rechazó referirse tanto a James Rodríguez, por su probable salida hacia el Atlético de Madrid, ni de Paul Pogba, a quien tendría entre sus preferencias para completar la plantilla merengue.

"Estamos todos 'tocados' tras la lesión de Asensio, lo sentimos mucho por él. Los jugadores le han dado el cariño que necesitaba, pero es una lesión grave y ojalá que vuelva más fuerte. Hubo cosas buenas en el partido ante el Arsenal, pero fue una pena lo de Marco", comentó Zidane.

"Al final todo quedó sin importancia por lo que pasó con Marco. No pienso ahora en el jugador que le reemplazará", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido que les medirá este sábado al Atlético de Madrid en la International Champions Cup, con sede en Nueva York en el primer derbi de la historia que se jugará fuera de las fronteras europeas.

En relación a los posibles fichajes, el técnico blanco desestimó hablar de Pogba. "Nosotros estamos aquí con los jugadores que están aquí. Después del partido volveremos a Madrid y pensaremos en el primer partido de Liga". "¿James? Es un asunto del club, no es el mío y ¿Bale? está aquí y es uno más del equipo", sentenció con frialdad.

Tampoco quiso pronunciarse sobre quién será el portero titular, aunque ya dejó caer la pasada temporada que será "claro" con su decisión. "Así seré con todos los jugadores y esto de la portería ya se verá", indicó el técnico galo, "molesto" por la lesión muscular de Ferland Mendy. "Son cosas que pasan en una pretemporada y ojalá vuelva lo más rápido posible con nosotros", agregó.

En relación al partido frente al Atlético, Zidane apenas fue preguntado. "Lo afrontamos como siempre, lo mismo que dije en los dos anteriores. Es el tercer partido para nosotros y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sé que mis jugadores están contentos de jugar un partido así y será un buen partido. Sabemos que el rival está bien, que pelea mucho y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido. Es lo que queremos todos", comentó.

Por último, en relación a Dani Ceballos, cuya cesión al Arsenal se ha confirmado este jueves, el entrenador francés dijo que el centrocampista andaluz necesita "jugar mucho". "No es que no encajara con Ceballos, lo que necesita es jugar mucho, es un jugador importante y en el Madrid no ha tenido los minutos suficientes para él. Sólo se trata de eso, hay muchos jugadores, mucha competencia, pero nada más. Le deseo que juegue muchos partidos y que lo haga bien", finalizó