Zidane: "Jugaremos el Clásico cuando nos digan"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso profundizar demasiado en el aplazamiento del Clásico que debía de jugarse el próximo 26 de octubre y aunque reconoció que tiene su "preferencia" sobre la fecha de su disputa, afirmó que se adaptarán a lo que se acuerde entre los dos clubes o decida el Comité de Competición.

"Sé que os interesa este tema, pero al final lo que vamos a hacer es los que nos digan, tanto si tenemos que jugar el 26 como si hay cambio de fecha, lo importante es estar preparados para el partido y que todos estén orgullosos cuando lo juguemos. Hay mucho debate, lógico, pero como entrenador del Real Madrid jugaremos cuando nos toque y nos diga la persona adecuada", subrayó Zidane este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca.

Valverde: "El partido se celebraría en el Camp Nou sin ningún problema" "Está programado jugar en el Camp Nou, nuestro público va a responder. No sé la resolución que va a tomar la Federación y haremos lo que toque", explicó. 17 oct 2019 - 16:46

En este sentido, y ante las fechas que se barajan para jugar el partido, reconoció que tiene su "preferencia". "Pero no la voy a contar. Puede ser el 7 o el 18 (de diciembre) y nos adaptamos a eso", se limitó a comentar, recalcando que sea cuando sea el choque contra el Barça "cambia mucho la preparación".

"El Galatasaray es un partido más importante y estaremos preparados para jugar si tenemos que jugar el sábado", sentenció, antes de subrayar que hay "imágenes" que ha visto de las calles de Barcelona que son "difíciles". "No me gusta la violencia, a nadie, pero no quiero entrar", zanjó.

Por otro lado, confirmó que no podrá contar con Modric, Bale, Kroos y Lucas Vázquez para la visita al Mallorca. "Siempre nos va a pasar algo y eso es lo duro para el entrenador. No parando nunca puede pasar y tenemos que aceptarlo", admitió.

"Sabemos lo que ha pasado durante estas dos semanas, muchos han estado fuera y algunos han vuelto 'tocados'. Hemos preparado el partido estos dos días con todos y de cara a hacer un buen partido contra un equipo que no se merece su posición en la tabla", añadió el técnico madridista.

De todos modos, pese a la plaga de lesiones, eludió pensar en refuerzos en el mercado invernal porque "está lejano y no es ahora lo más importante", y confesó que fue "pura casualidad" que coincidiese en un evento en Dubai con su compatriota Paul Pogba. "Como nos conocemos de hace mucho tiempo, hablamos, pero es personal y no lo voy a contar", remarcó.

Sobre su plantilla, aseguró que Luka Jovic "no está desanimado, al revés". "Conoce su situación, pero acaba de llegar y creo que está mucho mejor que al principio. Poco a poco va hablando español y está entrando en la dinámica. No ha jugado mucho últimamente, pero es un jugador importante y va a contar", advirtió, pidiendo "paciencia" a aquellos que no juegan y, sobre todo, a Brahim y Mariano. "Sé que es difícil para ellos", apuntó.

Zidane elogió al uruguayo Fede Valverde. "Para mí todos son indiscutibles. Él es muy bueno, es joven, puede jugar de área a área y tiene personalidad porque siempre quiere hacerlo bien y se exige mucho, y eso es bueno para mejorar", subrayó del centrocampista.

Además, se refirió al japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid a su rival de este sábado. "Está jugando, que es lo bueno para él, y lo está haciendo bien. Me alegro porque su decisión ha sido esta y hay que respetarla, estoy contento por lo que está haciendo con el Mallorca", detalló.

Finalmente, el francés no ve mal el posible ofrecimiento de Sergio Ramos para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio y recordó que el central, pese a su edad (34 años), "siempre quiere hacer algo importante para ayudar a su país". "Me parece muy bonito. Ni hable con él de eso, lo que me importa es lo que él quiere. No es mi tema y si quiere jugar me parece muy bien", recalcó.