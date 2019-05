Zidane inicia las conversaciones con algunos de los jugadores para concretar su futuro en el Real Madrid

Ya ha comenzado, en el Real Madrid, la ronda de entrevistas del entrenador Zinedine Zidane con varios futbolistas de la plantilla para saber su futuro de cara a la temporada 2019-2020. Como informó el diario Marca y pudo confirmar la Cadena COPE, los primeros en saber que no entran en los planes del francés han sido Marcos Llorente, Dani Ceballos y Gareth Bale.

Se trata de casos diferentes porque mientras que al club no le gustaría desprenderse de los dos españoles, al considerarlos jugadores de futuro, con el galés se va a intentar finalizar su vinculación con el equipo blanco. En el caso de Llorente y Ceballos, la intención del Real Madrid es buscar una cesión o una venta con opción de recompra, por lo que pueda pasar en el futuro, mientras que a Bale se le va a intentar traspasar.

La relación entre el galés y su entrenador es fría, y en el Real Madrid saben, según contó Melchor Ruiz en Deportes COPE que su venta no será fácil, y que puede ocurrir cualquier cosa, si tenemos en cuenta su alta ficha y en el caso de que las ofertas no satisfagan a ninguna de las partes. Costó mucho dinero y seguramente sea el jugador por el que más dinero se pueda sacar en el próximo mercado de verano. Pero existen otros jugadores en situación parecida: que no le interesen al cuerpo técnico y tengan contrato en vigor. Y queda claro, un verano más, que las futuras incorporaciones no podrán concretarse en lo que no se dejen fichas libres.

En El Partidazo de COPE de este lunes, Miguel Ángel Díaz informó de que, pese a haber sido suplente en los últimos tres partidos, Zidane cuenta con Marco Asensio. En las últimas semanas, se han interesado por el mallorquín clubes como la Juventus o el Inter, pero a Asensio se le considera jugador de futuro.