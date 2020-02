Zidane: "Es hora de que Hazard vuelva con el equipo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "es hora" de que el delantero belga Eden Hazard "vuelva" con el equipo y ha confirmado que estará disponible para el partido de este domingo ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu, y ha apuntado que la sanción europea al Manchester City "no va a cambiar nada" la eliminatoria de octavos de final de 'Champions' que afrontarán ante los ingleses.

"Es un grandísimo jugador. Es hora de que vuelva con el equipo. Si entrena con nosotros es que está bien físicamente. Hace tres meses que no juega y tiene que coger ritmo, pero físicamente está listo para estar con nosotros", declaró en rueda de prensa.

Así, el preparador francés se mostró "muy contento" de recuperar al internacional belga, que ha superado su lesión en el tobillo derecho. "Sabemos lo que nos puede aportar. Es un jugador único y por eso lo fichamos. Es cierto que con él teníamos que dejar un poco más de tiempo y no precipitarnos. Mañana estará con nosotros y estará preparado para jugar", manifestó.

Sin embargo, Zidane, que explicó que han tenido una semana "larga y buena" de trabajo, no quiso desvelar si Hazard tendrá minutos ante el conjunto gallego ni el once que formará de inicio. "Tengo ahora a 23 jugadores que pueden jugar y tengo que elegir. No depende de ellos, la pega la tengo yo al elegir", expuso.

"Cuando tienes a estos jugadores, que son todos muy buenos, es muy complicado. Cada uno aporta algo al equipo. Me gusta tener a todos los jugadores listos, pero a la hora de elegir hay que tomarse el tiempo suficiente, que puede ser a principio de semana o cerca del partido", dijo sobre cuándo decide su alineación titular.

Sí tiene claro, en cambio, cómo afrontar el duelo ante el cuadro vigués. "La clave es seguir con lo que estamos haciendo, con concentración, intensidad y ritmo de partido. Sabemos el rival que tenemos mañana, ellos están en una posición en la que no se merecen estar, es un equipo muy bueno en todos los aspectos", apuntó.

En este sentido, reiteró que "el fútbol es siempre un equilibrio". "El 'ADN' del Real Madrid es atacar y jugar al fútbol. Siempre he pensado también que es un equilibrio, que defensivamente tenemos que trabajar. En fútbol, el equipo que tiene más equilibrio suele tener mejores resultados", analizó.

Por otra parte, el técnico marsellés no quiso valorar la exclusión de competiciones europeas durante los dos próximos años del Manchester City, su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, y se limitó a decir que será "una eliminatoria muy difícil". "No sé qué va a cambiar ni lo que va a ocurrir. Quiero hablar de fútbol y de los partidos que vamos a tener con ellos, que no van a cambiar nada. Es un equipo muy competitivo y muy fuerte. Nuestra cabeza está en el partido de mañana", explicó.

"En un mes vamos a tener partidos muy importantes, donde nos jugamos todo. Hasta ahora hemos hecho cosas buenas, pero hay que seguir para ver si conseguimos algo. Estamos preparados para jugar este tipo de partidos", recordó.

Por último, Zidane destacó el trabajo que está realizando el delantero brasileño Vinicius, y que su falta de gol "es una cuestión de trabajo". "'Vini' tiene una edad en la que tiene que trabajar mucho, y él lo sabe. Tiene mucha calidad, y si se junta con el trabajo puede conseguir cosas importantes. Los jugadores, hasta el último año de carrera, pueden mejorar. Él quiere trabajar y eso es bueno", finalizó.

El técnico madridista dispondrá también si lo estima oportuno de James, que por segundo día trabajó al mismo ritmo que sus compañeros en la ciudad deportiva madridista, recuperado del golpe que arrastraba en la cadera del duelo copero ante la Real Sociedad. El Real Madrid cerró la preparación de su encuentro liguero ante el Celta sin Marco Asensio, que prosigue con plan de recuperación y realizó carrera sobre el césped, ni Mariano Díaz que se quedó en el interior de las instalaciones.