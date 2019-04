Zidane: "Hay muchos jugadores en el Real Madrid para hacer caja"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reiterado que habrá "cambios" a final de temporada, asegurando que hay "muchos jugadores que pueden hacer caja para el club", y ha afirmado que aunque ya no pelean por los títulos su "objetivo" debe ser acabar LaLiga Santander por delante del Atlético de Madrid, lo que pasa por ganar este lunes al Leganés (21.00 horas).

"Aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club, son muy buenos. Isco es un jugador importante, me gusta, y veremos lo que vamos a hacer el próximo año. Sabéis lo que pienso de Isco y de muchos jugadores aquí", declaró en rueda de prensa. "Todos los jugadores que están aquí son importantes y son buenos, pero cambios vamos a tener. Esto se va a hacer a final de temporada, se sabrán las cosas", añadió.

Por otra parte, el preparador madridista destacó que han tenido una semana "muy larga" en la que han aprovechado para "trabajar físicamente". "No vamos a ganar nada pero vamos a intentar hacerlo bien para intentar acabar lo más arriba posible, delante del Atlético de Madrid. Nuestro objetivo es ese", afirmó.

"Lo bueno es que nadie se esconde aquí. Todos quieren jugar, están entrenando bien. Tenemos que sacar nuestra motivación para intentar acabar segundos, porque pueden cambiar muchas cosas", añadió sobre la disposición de sus futbolistas.

Sobre el rival de este lunes, Zidane alabó su trabajo este curso. "Espero un rival que quiere ganar al Real Madrid. Es un equipo con motivación, con agresividad. Están haciendo una buena temporada, jugando bien al fútbol. Me espero al mejor Leganés mañana. Para sacar puntos tendremos que estar muy bien", afirmó.

Además, recordó la eliminación a manos de los pepineros en la pasada edición de la Copa del Rey, en la que lo pasó "muy mal". "Fue un fracaso, fue para mí una derrota muy dolorosa, porque después de ganar el partido de ida no me gustó cómo perdimos ese día", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico francés habló de gran parte de sus jugadores; en este sentido, explicó que Toni Kroos sufre una gastroenteritis, que "estuvo mal esta noche" y que no ha entrenado y es duda. "Toni es un jugador fundamental. En sus cinco años en el Madrid ha hecho cosas muy buenas, tiene tranquilidad, no le supera la presión. Siempre me ha gustado. Se habla y se va a hablar. No cambia nada de lo que ha hecho Toni estos años y voy a contar con él estos partidos", dijo sobre la posible marcha del alemán.

Una vez más, alabó a su compatriota Karim Benzema. "Es compatible con todos, porque a los buenos les puedes juntar. Karim es un jugador diferente, no es un nueve nueve, cuando le vi empezar jugaba más en el medio o por banda. Puede hacer muchas cosas, se puede asociar con muchos jugadores", apuntó, siendo más escueto al hablar de Gareth Bale. "Espero como de los demás, quedan siete partidos. Vamos a jugar de formas diferentes. Cuento con Gareth -en estos partidos-", indicó.

Zidane, que reveló que Thibaut Courtois "no se encuentra bien" porque tiene "dos o tres molestias distintas", cree que Marcos Llorente necesita más minutos. "Lo veremos para el próximo año. Le conozco desde hace mucho tiempo, es un jugador que siempre está mejorando. Necesita jugar más, eso le va a venir bien. Cuando jugó en el Alavés tuvo continuidad e hizo una temporada fenomenal", señaló.

Además, espera poder contar con el brasileño Vinicius antes de que acabe LaLiga. "Es joven y lo quiero recuperar antes de que se acabe esta temporada. Va bien, está entrenando en el campo. No puedo decir cuándo entrenará con el equipo, pero en breve va a estar con nosotros", manifestó.

Por último, no quiso confesar si echa de menos a Cristiano Ronaldo, ya que lo pasado "no se puede cambiar". "Se ha ido, podemos traer a cualquier jugador y no va a hacer lo que ha hecho Cristiano, estoy convencido. Ha hecho grandes cosas aquí, estuvimos encantados con él, ahora tiene otra etapa", finalizó.