Zidane: "No me gusta lo del equipo A, el equipo B o el C, eso no es verdad"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha respaldado este viernes tanto a Vinicius Jr. como a Rodrygo Goes, reiterando que tiene a su disposición a "25 jugadores titulares" y negando luego que tenga "un plan A, un plan B o un plan C" para cada compromiso.

Así, Zidane ha comenzado los elogios hacia su plantilla desde el uruguayo Fede Valverde. "Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro pero también presente. Lo está haciendo bien. No me sorprende, a nadie le sorprende. De todas formas, es un jugador importante de la plantilla. Somos 25 jugadores titulares y ya está", ha argumentado al respecto.

"Todos los jugadores que están en la primera plantilla saben que pueden jugar y tienen que estar preparados. No tiene nada que ver, por el tema de 'Vini', que Rodrygo haya jugado más. Él tiene que seguir trabajando, como los demás", ha señalado acerca del dúo de jóvenes delanteros brasileños.

"'Vini' tiene calidad para jugar. Es un proceso normal para él de vez en cuando no jugar, pero tiene que seguir trabajando porque la realidad es ésta. Hay 25 jugadores y cada partido tengo que elegir", ha insistido Zidane justo antes de dar detalles sobre Rodrygo.

"Es un chico tranquilo, quiere trabajar. El otro día dijo eso porque es normal. Hay que ir tranquilos con él, tiene 18 años. Tiene calidad, tiene personalidad y, cuando le toca jugar, el otro día lo hizo bien", ha opinado sobre su actuación frente al CD Leganés.

Mientras tanto, Zidane ha rechazado las etiquetas en torno a sus 'onces' habituales. "No tengo un plan A, un plan B o un plan C. Cada tres días tengo que hacer un equipo, tengo que formar un grupo y tengo que dejar fuera a jugadores, eso es lo que me molesta más", ha dicho.

"El foco, en mi mentalidad, siempre intento meter al mejor equipo posible en cada partido. Y esto puede cambiar con los jugadores que tengo. No me gusta lo del equipo A, el equipo B, el C... eso no es verdad", ha subrayado, para a continuación tratar la eterna polémica sobre Gareth Bale.

"Ya este tema está antiguo. Está en el campo, poco a poco, y nosotros estamos con gente sobre él para que vuelva con el equipo", ha afirmado sobre el jugador galés, a su regreso de Londres. "Yo no tengo que hacer nada. Él está aquí con nosotros, entrena, ha vuelto de su viaje y está mejor. Hay que sacarlo a él que venga a hablar con vosotros, para saber vosotros lo que piensa", ha bromeado Zidane.

Sus pupilos se enfrentarán al Real Betis este próximo sábado (21.00 horas) durante la jornada 12 de LaLiga Santander. "Todos los equipos vienen aquí a jugar y quieren sacar algo, como todos y es normal", ha indicado sobre los béticos, que siguen muy abajo en la tabla.

"Para nosotros de lo que se trata es de estar listos, preparados y sabiendo que vamos a tener un partido complicado. Toca dar el máximo para nosotros porque cada partido es una película diferente y cada vez tienes que estar el 100% para sumar", ha añadido el técnico francés.

Igualmente, ha restado importancia a la lenta adaptación del mediapunta belga Eden Hazard. "Tú lo has visto mejor, nosotros también", ha espetado a un periodista. "Y, a lo mejor, lo que le falta un poco es enseñar, marcar con regularidad", ha proseguido Zidane.

"Pero no estamos preocupados, estamos contentos con lo que hace en el campo. Lo vemos cada día mucho mejor y era normal necesitar un poco de tiempo. Cuando empiece a marcar, estaremos contentos también de sus goles", ha dicho el entrenador del Real Madrid con satisfacción.

"Se trata de eso, nosotros siempre buscamos hacer un buen partido y tener regularidad. Dejar nuestra portería a cero significa que todos trabajan, no solo la defensa. Tenemos otra oportunidad mañana de hacer un gran partido, en nuestro estadio y delante de nuestra afición, para sumar los tres puntos", ha concluido.