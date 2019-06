Zenden, en COPE: "De Jong tendrá que ganarse el puesto en el Barça"

El exjugador holandés del FC Barcelona, Boudewijn Zenden, ha analizado en Esports COPE el nuevo fichaje azulgrana Frenkie De Jong, después de la derrota de su selección frente a Portugal en la final de la Liga de las Naciones. Zenden, actualmente en el cuerpo técnico del PSV, ha avisado que el joven centrocampista no lo tendrá fácil en el Camp Nou “tiene el estilo de juego perfecto para el Barça porque mantiene el balón, no tiene miedo de ir a buscarlo, tiene buen pase. Pero tampoco hay que olvidar que en el Barça hay muy buenos jugadores como Rakitic, Busquets y Vidal. Por eso, el siguiente paso en su carrera debe ser ganarse el puesto en el Barça”.

Zenden también se ha referido a De Ligt, el central pretendido por el Barça entre otras grandes clubes, “es el momento justo de De Ligt para salir del Ajax”. Pero el técnico asegura que no sabe cuál será su destino “no sé dónde va a ir. Yo soy entrenador en el PSV y no me parece justo comentar el futuro de un jugador del Ajax”.

El que fue extremo del Barça, se ha pronunciado sobre el debate del Balón de Oro y a pesar de la gran temporada de su compatriota Van Dijk, entiende que debe ganarlo Messi “el propio Van Dijk ha dicho que debe ganarlo Messi. Que no haya ganado la Champions, no significa que no deba ganar el título de mejor jugador. Los datos que ha hecho son increíbles. Los números de Messi son de otro planeta año tras año”. Además Zenden destaca lo difícil que es para un central ganar este galardón individual “en la historia, nueve de cada diez trofeos se los ha llevado un delantero, salvo algunos casos como Modric o Cannavaro. Van Dijk ha hecho una temporada fantástica, pero no ha ganado un título con su selección”.

Destaca 'Bolo' Zenden el buen momento futbolístico que vive su país, “ha sido una buena temporada para el fútbol holandés, con la final de la Liga de las Naciones y el Ajax en semifinales de Champions. Todavía no estamos dónde queremos estar, falta añadir algo de calidad para llegar a ganar un trofeo importante. Pero se nota que hay más confianza y jugadores como Van Dijk y Wijnaldum que han ganado la Champions con el Liverpool”. Lamenta que su equipo, el PSV de Mark Van Bommel, no pudiese avanzar más en Europa, “tuvimos la mala suerte de estar en el grupo de Tottenham, Inter y Barça, que fue muy complicado. Pero hicimos buenos partidos y esas son las experiencias que necesitan nuestros jugadores jóvenes para avanzar y madurar”.