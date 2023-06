Yunus Musah: "No puedo imaginar cómo tuvo que sentirse Vinicius en Mestalla"

El centrocampista estadounidense del Valencia CF, Yunus Musah, concedió una entrevista al medio 'The Guardian'. Este miércoles, el jugador ha tenido que emitir un comunicado aclaratorio en sus redes sociales sobre lo declarado después de que le llegaran numerosas críticas.

"Quiero aclarar las declaraciones a 'The Guardian' en las que mis palabras han podido ser malinterpretadas en relación con nuestra afición de Mestalla y del Valencia CF, a la que respeto y quiero agradecer el apoyo que siempre me han dado. Cuando hablo de comportamientos racistas, me refiero a unos pocos aficionados que deben ser erradicados del fútbol. El Club actuó muy rápidamente y expulsó de por vida de nuestro estadio a los tres implicados en estos insultos. Esta es la forma de atajar el problema, con unidad y contundencia. Mestalla no es un estadio racista y el valencianismo no puede ser tachado de racista. ¡JUNTOS CONTRA EL RACISMO!".

En la entrevista con el medio inglés, Musah habló de lo acontecido con Vinicius en Mestalla durante el Valencia-Real Madrid del pasado mes de mayo, asegurando que el estadio estaba con más ruido que nunca: “Estaba bastante lejos de donde empezó el incidente, porque había un grupo de hinchas al lado de él, detrás de nuestra portería".

"Pero lo que obviamente no reconocí fue… donde todo el estadio realmente cantaba contra él. Si bien no lo hicieron, no todos sabían lo que estaba pasando. Así que fue bastante triste de ver, el estadio estaba en su punto más alto para gritar contra alguien que estaba siendo abusado racialmente. El estadio estaba más ruidoso que nunca, ya sabes, y eso fue como, no puedo imaginar cómo se debe haber sentido para Vinícius”, añadió.

Aún así, el jugador confesó no sorprenderle lo que veía “Honestamente, no me sorprendió, porque he visto muchas de esas cosas suceder mucho antes”, dijo. “No en nuestro estadio, sino alrededor de LaLiga. Así que no estaba realmente sorprendido. Lo cual es triste, porque en realidad no debería ser normal. No debería ser normal”. Además, también quiso dejar claro que "se debe hacer mucho más para proteger a los jugadores de esto y expresar lo intolerable que es y las graves consecuencias que tiene".