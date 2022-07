Yeray: "Muchísima gente pasa por un cáncer y no tienen ni la mitad del apoyo que nosotros"

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez, que en 2018 superó un cáncer testicular que se le detectó en diciembre de 2016, envió un mensaje de ánimo al futbolista marfileño del Borussia Dortmund Sébastien Haller, a quien se le diagnosticó hace unos días esa misma enfermedad.

"El mensaje que le puedo mandar es de ánimo y de ver la suerte que tenemos de todo el mundo que nos apoya. Muchísima gente pasa por un cáncer y no tienen ni la mitad del apoyo que nosotros simplemente por el hecho ser futbolistas", señaló Yeray en declaraciones difundidas por el club bilbaíno desde la concentración que lleva a cabo equipo rojiblanco en la ciudad alemana de Harsewinkel.

El defensa recordó que en su caso las numerosas muestras de apoyo que recibió "se agradecen y ayudan" y por eso cuando conoció la noticias de Haller no dudo en enviar un mensaje a través de las redes sociales.

"I'm with you, @HallerSeb! Stay strong. Get well soon! (Estoy contigo. Mantente fuerte. Que te mejores pronto!", decía el mensaje del jugador vizcaíno.

