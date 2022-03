Yaya Touré y su mala relación con Guardiola

El próximo reto del exfutbolista Yaya Touré es ser entrenador de fútbol y uno de sus referentes es Jurgen Kloop. El costamarfileño que tiene relación con el técnico del Liverpool ha desvelado en 'The Times' que es seguidor del conjunto inglés: "Cuando gana partidos, le mando un mensaje de texto. Él está encantado porque siempre me responde y me ha invitado a conocerle. A veces pienso: '¿Este tipo descansa?' No lo creo, le encanta el fútbol. Es un tipo top, top, top".

En su trayectoria deportiva, el centrocampista fue jugador del Manchester City durante ocho temporadas (2010-2018)coincidiendo con Pep Guardiola como entrenador con el que casi no tiene relación, después de que el propio técnico le acusara en una entrevista en France Football de"tener problemas con los jugadores africanos"."Pensé que estaba celoso de mí, me vio como un rival... como si le quitara el protagonismo. Puede ser que los africanos no siempre seamos tratados de la misma manera", afirmó en 2018.

Yaya Touré considera estás declaraciones como "un error" y le pidió perdón a Guardiola por esta situación a través de una carta de la que no ha obtenido respuesta. "Lo atribuyo a la situación del coronavirus. Me gustaría verle, además necesito hablar con gente que tenga pasión por el fútbol. No he estado en contacto con él porque no tengo ni su número de teléfono", desveló.