Xavi: "Le he mandado ánimos a Messi, la Champions es así"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no ha preparado el partido de LaLiga Santander de este domingo contra el Osasuna pensando en que, el próximo jueves, su equipo se juega en Estambul el pase a cuartos de final de la Liga Europa. "No nos condiciona el partido contra el Galatasaray. Aunque hubiésemos ganado en la ida (el partido del Camp Nou acabó 0-0), no variaría en exceso la planificación de la semana", reiteró Xavi, quien decidirá la alineación ante el conjunto navarro "en función de posibles molestias, cansancio, sanciones, etc.", pero no pensando en el duelo de Turquía.

?? Xavi: "Contra el Galatasaray nos faltó atacar mejor. Estuvimos mejor en la segunda parte" pic.twitter.com/hFsU7ehmuv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 12, 2022

Tampoco confeccionará la defensa ante el Osasuna pensando en que dos de sus centrales, Ronald Araujo y Éric García, están apercibidos de sanción y, de ver una tarjeta amarilla, se perderían el Clásico contra el Real Madrid de la siguiente jornada. "Elijo los centrales según sus perfiles y dependiendo del rival. También de cómo queramos atacar, de la salida de balón... Mañana decidiremos", señaló.

Sobre el Osasuna, Xavi advirtió que es un equipo camaleónico y difícil de batir: "Pueden adoptar varios sistemas, con defensa de cinco o de cuatro. Tienen muchos recursos, son verticales, llegan arriba, no se lo piensan, y no encajan fácil. Están en una situación cómoda y Jagoba (Arrasate) está haciendo un gran trabajo".

?? Xavi: "Tenemos diferentes soluciones. Hemos tenido muchos partidos fantásticos contra equipos con bloque bajo" #BarçaOsasunapic.twitter.com/Lxf8ZzCZWn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 12, 2022

Además, el preparador del conjunto azulgrana recordó que tendrán que atacar "a un bloque medio-bajo" que se defenderá de una forma parecida a como lo hizo el Galatasaray en el Camp Nou. "No significa que por un partido no sepamos hacerlo. En Elche ya nos pasó. Hay que saber interpretar las situaciones y buscar soluciones, pero no siempre sale. Hemos tenido varios partidos contra un bloque medio o bajo, como el Nápoles, y marcamos cuatro goles. Lo que cuesta es abrir la lata, así que hay que ser efectivos y marcar en los primeros minutos", argumentó.

Preguntado por la actualidad relacionada con el eterno rival, el Real Madrid, Xavi valoró su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. "Cuando parecía que todo iba de cara para el PSG, el Madrid le dio la vuelta con fe y ganas. El fútbol y la Champions son así. Cuando bajas la intensidad, el rival te puede pasar por encima", reflexionó el preparador catalán quien desveló que, tras el partido, envió un mensaje de "ánimo" a Leo Messi, con quien tiene "una relación de amistad".

Sin embargo, Xavi no quiso especular con la posibilidad de que Mbappé fiche por el conjunto blanco o él acabe entrenando a Haaland la próxima temporada. "Son hipótesis. Ahora me toca entrenar a Ansu, Pedri, Piqué, Busquets... Estaría muy bien para la Liga que viniesen estos jugadores, creceríamos todos", concluyó.