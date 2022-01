Xavi: "Que no se suspenda el partido me parece una locura"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "locura" que este domingo (21:00 horas) se juegue el partido contra el Mallorca teniendo en cuenta las dieciocho bajas que arrastra su equipo debido a las lesiones y a los positivos por Covid-19.



En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Son Moix, el técnico catalán señaló que sus jugadores están preparando el partido "para ganar", si bien aseveró que la primera plantilla está en una situación "límite" debido a las múltiples bajas que arrastra.

?Competiremos con los que somos. Tenemos muchas bajas y por sentido común quizá debería suspenderse el #MallorcaBarça, pero no es una excusa. Intentaremos ganar los tres puntos?



"Creo que era el momento adecuado para suspender el partido, jugarlo adultera la competición. El Mallorca también se han quejado. Hace unos meses se suspendió un partido porque tres jugadores sudamericanos del Sevilla no llegaban para jugar un partido. Tendríamos que apelar al sentido común, porque tenemos 18 bajas", explicó.



En este sentido, Xavi subrayó que su escuadra intentará "competir", si bien recordó que en los entrenamientos tiene que hacer "cosas raras" para cumplir los protocolos de LaLiga, una situación que calificó de "caótica" para los entrenadores.



"Prepararemos el partido para ganar, pero somos muy poquitos. Somos el Barça y cualquier partido salimos a ganar, pero claro que me preocupa la situación. Que no se suspenda el partido me parece una locura", puntualizó.



Y agregó: "Ni el Mallorca tendrá su equipo de gala ni el Barcelona; es un partido descafeinado. Es una situación que es límite para todos. Tenemos diez casos por covid y ahora estamos haciendo un test de antígenos. No lo entiendo, pero si tenemos que jugar, jugaremos".



En la comparecencia, Xavi desveló que en la última prueba PCR el francés Samuel Umtiti ha dado negativo, por lo que podría recuperarlo con vistas al encuentro, si bien ha recordado que no ha entrenado en la última semana.



El preparador de Terrassa no podrá contar tampoco con Pedro González 'Pedri', Memphis Depay y Ansu Fati, que afrontan la última fase de recuperación de sus respectivas lesiones. "En principio no jugarán. Evolucionan muy bien, pero no están al 100%. Están muy cerca, pero es pronto. En principio no podemos contar con ellos", dijo.



Pese a la situación excepcional causada por las bajas, Xavi consideró que su equipo "ha ganado autoestima" en los últimos partido contra el Elche y el Sevilla, donde sus jugadores mostraron "muy buenas sensaciones".

Por ello, apuntó que el partido ante el Mallorca es "una oportunidad" para que hombres como Riqui Puig demuestren "por qué" juegan en el primer equipo del Barcelona.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "esperanzado" en la posibilidad de que Ousmane Dembélé renueve su contrato con el club azulgrana y responsabilizó a los agentes del jugador por el hecho de que aun no se haya cerrado un acuerdo.



Después de que en los últimos días el club admitiera que la renovación del internacional francés está bastante complicada, el técnico catalán se mostró "optimista y positivo" para que en las próximas reuniones entre ambas partes se cierre un acuerdo, si bien reconoció que "ahora está lejos".



"No será más feliz en ningún lugar que en el Barça. Para mí es el mejor club del mundo y así lo transmito a mis jugadores. Él lo ha entendido, el proyecto deportivo puede pesar más que el tema económico y, por ello, todavía estoy esperanzado", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mallorca de este domingo.



Con la llegada del nuevo año, Dembélé, cuyo contrato con el Barcelona finaliza en junio de 2022, ya puede negociar con cualquier otro equipo.



En la comparecencia, Xavi desveló que ha vuelto a hablar con el jugador y le ha insistido "con naturalidad" que "bien entrenado" puede convertirse "en el mejor jugador del mundo" en su posición.



"Los agentes no entienden que estamos en una situación complicada en el club. He hablado con el jugador, él quiere hacer el esfuerzo. No estoy decepcionado con él ya que siempre hay un toma y daca en una negociación. Ahora está lejos, pero esperamos que se acerque", precisó.



Precisamente, el entrenador azulgrana reveló que una eventual renovación a la baja de Dembélé sería clave para que el Barcelona pueda inscribir a Ferrán Torres.



Sobre la incorporación del jugador valenciano, Xavi señaló que es un fichaje que "dará muchísimo" al equipo y se mostró "muy contento" por el "esfuerzo económico" que ha hecho tanto el jugador como la entidad catalana.



"La mejor virtud de Ferrán Torres es su personalidad. La mentalidad que tiene es tremenda", destacó Xavi, quien confía en que la situación del límite salarial se solucione lo antes posible para poder inscribir a Ferran Torres y a más jugadores en el mercado de invierno.



"Queda un mes de mercado y veremos lo que pasa. Dependemos del límite salarial y para que entre gente, tienen que salir jugadores", zanjó.