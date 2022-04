Xavi: "Si Piqué estuviera distraído, se lo diría; pero esto le da gasolina, adrenalina"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, opinó que el futbolista Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, estaban mirando "por el bien de la gran mayoría" con la gestión que realizaron para que la Supercopa se jugara en Arabia Saudí.



"Teniendo buena relación con Piqué y Rubiales, pienso que los dos están mirando por el bien de la gran mayoría.Si no fuera así tanto uno como el otro en su posición no lo hubieran hecho de ninguna manera. Si es ético o no, opiniones hay de todo tipo, el beneficio es casi, casi unánime", dijo el técnico egarense.

En la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, el preparador del Barcelona fue preguntado por la intermediación a cambio de una comisión millonaria que Piqué realizó a través de la empresa Kosmos, de la que su jugador es copropietario, para el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.



Xavi, que subrayó que su posición sobre el tema "no va a cambiar nada", considero que "estímulos" extradeportivos como los que está viviendo en los últimos días Piqué le pueden incluso beneficiar "para competir mejor".



El central, que estará disponible para jugar este jueves contra la Real Sociedad tras superar sus problemas musculares, realizó una rueda de prensa el pasado lunes a través de su canal de Twitch para hablar de lo sucedido justo después de la derrota del Barça contra el Cádiz.



En este sentido, a Xavi no le molestó que su jugador realizará la comparecencia tras el encuentro. "Me molesta que los jugadores no estén implicados, que no den el 100%, esto sería un problema. Es Gerard, le conozco muy bien, sé gestionarlo y es un tipo inteligente. Yo creo que hasta le van bien estos estímulos para competir mejor. No tengo ningún problema con él", zanjó.