Xavi: "El Madrid ha quedado sexto en Liga y ha ganado la Champions, a eso le llamo tener un poco de suerte"

Xavi Hernández, entrenador del Al-Sadd, se encuentra confinado en Catar y en una entrevista con el youtuber DjMaRiiO señala que ha habido equipos, como el Real Madrid, que han tenido "suerte histórica" a la hora de ganar Champions League: "La Champions es justa para el Barça. Otros clubes, no estando en su mejor momento, la han conseguido, el Barcelona tiene que estar muy bien para conseguirla" y añade: "Nosotros también la hemos tenido, por ejemplo, en Stamford Bridge con aquel gol de Iniesta sin apenas llegar a puerta, pero el Madrid ha quedado sexto en liga y ha ganado la Champions, a eso le llamo tener un poco de suerte".

Esto llegó en relación a su opinioón al ver al Barça más favorito en LaLiga y al apuntar que todo eso en Champions es diferente.

Por otro lado, Xavi reconoce que se ve capaz para entrenar al Barcelona, aunque son palabras mayores: "Me enorgullece y me agrada que me vean como entrenador del Barça. Ahora que me he probado, me veo capaz. Sería un sueño volver al Barça. Es una ilusión que tengo" añade "Estoy en un aprendizaje aquí en Catar, pero son palabras mayores ser entrenador del Barça. Lo tienes que ver muy claro".

Siguiendo el tema de los banquillos, Iker Casillas, en una pasada entrevista con el youtuber, reconoció que no se veía como entrenador, aunque sí como un segundo entrenador. Para Xavi, Casillas tiene personalidad para ser entrenador: "Veo como entrenador a Iker, tiene personalidad. Ahora se verá, pero en cuanto empiezas el curso de entrenador, todo cambia". "Es como un hermano para mí", finaliza el exjugador del Barcelona.

"Es injusto decir ahora quién gana o quién baja, se tiene que decidir todo en el campo, y en el año que viene se reduce todo, pero decirlo desde el principio", apunta Xavi en relación a qué hacer con las competiciones que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus.

El actual entrenador del Al-Saad vería bien una vuelta de Neymar al Barcelona: "Fútbolisticamente no tengo duda que marcaría diferencias. Otro tema es el tema social y burocrático".