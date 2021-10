Xavi Hernández: "Mi sueño es entrenar al Barcelona y nunca lo he escondido"

Xavi Hernández sigue sonando con fuerza para el banquillo del Fútbol Club Barcelona. A pesar de que Laporta ya ha reiterado en varias ocasiones que RonaldKoeman va a seguir en el banquillo, muchas son las voces autorizadas que prefieren que sea el exfutbolista del Barça quien coja las riendas del equipo.

Este viernes, en una entrevista en 20 Minutos, Xavi Hernández ha vuelvo a asegurar que sueña con entrenar al Barcelona. "Mi ideal es entrenar al Barça, ese es mi objetivo y mi sueño y nunca lo he escondido", ha dicho el ahora técnico del Al-Sadd. "No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello", ha añadido.

En cuanto a Qatar y a las críticas que recibe el gobierno catarí por las condiciones de vida en su país, Xavi ha querido salir en su defensa. "Desde el principio, Catar ha dicho que quiere usar la Copa del Mundo para generar cambios positivos en el país y eso es lo que están haciendo. He vivido aquí alrededor de seis años, así que he visto el progreso y sé que están cumpliendo esta promesa. He hablado con muchos trabajadores, en los estadios y en sus alojamientos. Veo por mí mismo cómo han mejorado las condiciones", ha asegurado. "Hay que venir aquí para conocer lo que es Qatar", ha dicho.