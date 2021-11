Xavi Hernández: “Como entrenador debes tomar decisiones que a veces no gustan al jugador”

Xavi Hernández, ya es una realidad en el Barcelona. En sus primeras palabras como técnico del primer equipo blaugrana ha asegurado que tiene "mucha ilusión de haber podido volver a casa. Lo hago con mucha responsabilidad". Para su primer entrenamiento ha adelantado que va a "trabajar fuerte y con la máxima ambición y pasión posible" para mejorar la mala situación que atraviesa el club.

?? Xavi: ?El sentimiento por este club es muy grande. Es un sueño hecho realidad? pic.twitter.com/pKaIg1jLJu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021





"Tengo muchas ganas de ver a los jugadores y hablar con ellos". Este es el primer paso para Xavi antes de empezar a trabajar como técnico del primer equipo. El de Tarrasa ha destacado que "ha madurado" y "está claro que como entrenador debes tomar decisiones que a veces no gustan al jugador. Yo soy muy claro e intento ser natural con el jugador porque trato de entenderlo y tener empatía". Además, ha añadido que "esa ilusión que he vivido intentaré transmitírsela al futbolista para que ellos lo hagan en el campo".

En cuanto al juego que se va a ver en el nuevo Barça, el balón va a ser el protagonista. "Me gusta tener la posesión, ir al ataque y no especular", ha subrayado, ya que "es el ADN que he vivido, que me ha hecho disfrutar y ganar y como entrenador aún sufro más si no tengo la pelota".

"El sentimiento que tengo por este club es muy grande y es un sueño hecho realidad". De este modo, el principal objetivo de Xavi es tratar de "estar lo más cerca posible de ganar, de competir y de luchar por todo. No se puede regalar nada". Esto lo aplicará a los entrenamientos en los que va a pedir "mucha exigencia, competiremos bien y el objetivo es jugar bien, conseguir éxitos y obtener resultados positivos".

De momento, el de Tarrasa no ha querido opinar sobre la plantilla porque la necesita ver "en el día a día porque solo puedo hablar de los partidos que he visto". La plantilla blaugrana no está pasando por su mejor momento a nivel individual, pero para Xavi "no es una situación fácil para ellos y yo no llego en el mejor momento de la historia del club. Aunque para eso estamos aquí, para trabajar lo máximo posible", ha afirmado.





