Xavi: "No descartamos absolutamente nada en LaLiga"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que no descartan "absolutamente nada" en la lucha por LaLiga Santander, aunque saben que "no" pueden "sacar pecho" porque son cuartos, y considera que el derbi de este domingo ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium es "una prueba de fuego" para saber en qué punto están.

"Ya dije que no descartábamos nada. La dificultad está ahí; estamos a 15 puntos del líder con un partido menos, pero no descartamos nada. El primer objetivo es quedar entre los cuatro primeros, pero no descartamos absolutamente nada. Lo dirán los próximos partidos. Dependemos de que pinchen los equipos que van por delante", declaró en rueda de prensa.

Para ello, deben "seguir" cosechando buenos resultados. "Hay que seguir con esta intensidad, con este ritmo, con menos toques. Necesitamos consolidarnos en las sensaciones y los resultados. Hay que seguir entre los cuatro primeros, mantenerse", dijo.

"El día del Atlético de Madrid se vio un muy buen Barça hasta la expulsión. Defendimos bien, fuimos solidarios... Hay que seguir trabajando con la máxima humildad. Estamos en la cuarta posición y queremos escalar más para llegar lo más alto posible, y hay que trabajar con humildad, ser agresivos, ser un bloque, una familia. Estamos bien, pero no podemos sacar pecho", prosiguió.

"Hay que consolidar las cosas muy buenas que hicimos el día del Atlético de Madrid, mejorar mucho en temas defensivos y de estrategia. El equipo necesita dos o tres resultados positivos seguidos. Estamos entrenando muy bien, hemos tenido toda la semana para preparar el partido y las sensaciones son buenas", insistió.

Ahora, afrontarán "un derbi contra un rival duro" y "con un gran entrenador". "Es uno de los mejores Espanyol de los últimos años, Vicente Moreno los tiene muy bien trabajados. Creo que veremos un Espanyol similar al que vimos en el Camp Nou", afirmó.

"Ahora estamos en el mejor momento de forma y hay que consolidarlo, que no sea flor de un día lo del partido del Atlético de Madrid. Mañana es una prueba de fuego para nosotros; un rival intenso, en su casa, es un derbi, con la intensidad y la rivalidad que hay... Ellos querrán la revancha futbolística. Será difícil", añadió.

Sobre la ausencia del lateral brasileño Dani Alves, que vio la roja ante el Atlético de Madrid, Xavi reconoció que lo echarán "de menos". "Me sabe mal porque Dani es un jugador importantísimo para nosotros. Lo echaremos de menos. Mañana decidiremos si cambiaremos el sistema, pero es una evidencia que lo echaremos de menos porque nos está dando mucho, sobre todo en ataque", expresó.

En otro orden de cosas, el técnico catalán aseguró que Eric García está recuperado y entrará en la lista, mientras que Memphis sufrió "una pequeña recaída en el mismo sitio" y no podrá jugar, aunque espera que vuelva la semana que viene a entrenar con el equipo.

Por último, Xavi habló sobre la situación del francés Ousmane Dembélé y aseguró que es "un tema cerrado". "Ya dije que tenía la idea de hacerlo jugar la segunda parte ante el Atlético. No pude, tuve que hacer un cambio por la expulsión de Dani. Es uno más del equipo y nos ayudará seguro. Es un tema cerrado; es jugador del equipo y decidiré yo cuándo juega o no", finalizó.