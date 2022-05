Xavi: "Con la situación que teníamos en noviembre, creo que podemos estar satisfechos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, negó que hubiera pacto entre su equipo y el Getafe CF para firmar el empate (0-0) en la última jornada de LaLiga Santander, un resultado que dio la permanencia a los locales y el segundo puesto a un Barça que salva la temporada.

?Hemos salvado una temporada que podía haber sido peor?

- Xavi - pic.twitter.com/QkLH6HJRL0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 15, 2022

"Hemos ido a ganar el partido. El Getafe nos ha apretado mucho en la primera parte, no tanto en la segunda. Nos ha faltado atacar mejor. El resultado nos favorecía a los dos, es una realidad, y eso te hace aflojar pero de ahí a hablar de 'biscotto', para nada", manifestó en rueda de prensa.

Xavi celebró haber logrado el objetivo principal, que era ser segundos y la clasificación para la Supercopa. "Lo hemos cubierto. Con la situación que teníamos en noviembre, creo que podemos estar satisfechos. Hoy hemos sido más pulcros, pero nos ha costado generar en ataque. Hoy necesitábamos el punto", reiteró.

"No ha sido un partido brillante, pero cubrimos los objetivos. La pena es que no hemos conseguido ningún título, yo tenía esa ilusión y ese objetivo no lo hemos cumplido. Pero nos hemos metido en 'Champions' y en la Supercopa", reconoció.

De cara a la temporada que viene, pidió una planificación temprana a nivel económico y deportivo para saber qué podrá fichar o no el club. "Esta semana la vamos a planificar bien, tengo bastante claro qué nos ha faltado para competir y lo sabe la dirección deportiva y la Junta. Depende de la situación económica. A partir de ahí haremos una cosa o la otra y se trata de priorizar, para intentar competir el año que viene por títulos", apeló.

"El diagnóstico que hemos hecho es muy claro, ahora toca volver para competir por títulos. Y de Riqui y de otros nombres hablaremos estas semanas y lo hablaremos con ellos, seremos claros. Debemos saber ya la planificación económica para intentar ser más competitivos. Lo hemos sido en LaLiga para ser segundos y estar en 'Champions' pero este es un objetivo de mínimos. Hay que competir por títulos", reiteró el de Terrassa.