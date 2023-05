El Wrexham, de la cuarta división inglesa, insiste por Bale

Rob McElhenney, actor de Hollywood y dueño del Wrexham, aseguró que la oferta a Gareth Bale para que se una a su equipo, de la cuarta división inglesa, va "en serio", pero entiende que el galés está feliz en el retiro.



Bale, de 33 años, anunció a principios de año su decisión de retirarse, después de varios meses en el Los Angeles FC y tras disputar la Copa del Mundo de Catar con su selección.



Sin embargo, los actores Ryan Reinolds y McElhenney, que se hicieron en noviembre de 2020 con la propiedad del Wrexham y han ascendido al equipo a la 'League Two' (cuarta división inglesa), ofrecieron a Bale salir del retiro "para una última temporada mágica".





Wrexham's celebrity owners say there is "seriousness" to their offer to Wales football superstar Gareth Bale to come out of retirement and join the club ??



