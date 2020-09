Willian José, positivo por coronavirus

El delantero de la Real Sociedad Willian José ha comunicado que esá infectado por coronavirus y que ya se encuentra en su casa para cumplir la cuarentena:

"Hola! Quiero anunciar que he dado positivo en el último test de Covid. Triste por no poder ayudar a mis compañeros en el inicio de LaLiga, pero seguiré trabajando y me cuidando para volver lo antes posible. Aupa Real!"

La Real Sociedad anunciaba poco antes el positivo de uno de sus jugadores en un comunicado. Además, comunicaba el alta de Janizaj, Kevin Rodrigues y Oyarzabal tras superar el virus:

"Los miembros de la primera plantilla txuri urdin, junto a técnicos y empleados del Club, pasaron ayer nuevas pruebas PCR.

Entre los resultados de estas pruebas hay un nuevo caso positivo dentro de la plantilla, que ya se encuentra aislado en su domicilio. El caso ha sido comunicado a las autoridades sanitarias competentes.

Por otro lado, los jugadores Adnan Januzaj, Kevin Rodrigues y Mikel Oyarzabal ya están disponibles para trabajar con normalidad".