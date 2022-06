Vinicius: "Seguiré en el club más grande del mundo"

El jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr ha concedido una entrevista al programa Bem, Amigo! del canal SportTV donde ha dejado claro su intención de continuar en el equipo blanco.

El contrato de Vinicius con el Real Madrid finaliza en junio de 2024, pero él asegura que "seguiré en el más grande del mundo".

Vinicius destaca el gran ambiente que se vive en el vestuario y no duda en apuntar que "es el equipo más unido desde que llegué". "Las celebraciones eran diferentes este año. Todos sentíamos algo especial. Llegó gente más joven con Rodrygo, Militao, Camavinga y yo. Todo el mundo se cae bien y eso es importante", añadió el delantero del Real Madrid en relación al vestuario.

Y dentro de ese vestuario, el carioca también tiene buenas palabras para el entrenador Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico: "Siempre nos intenta ayudar y tiene un cuerpo técnico muy joven, que nos da la información y la confianza que necesitamos".

Una de las personas más importantes en ese vestuario blanco es Karim Benzema. Hace unas temporadas fue noticia un gesto de Benzema hacia Vinicius recriminándole por un error, pero con el paso del tiempo, la pareja Benzema-Vinicius se ha ido consolidando y marcando diferencias y para Vinicius no hay ningún problema entre ambos: "No pasó nada. Karim me tiene un gran cariño. Siempre hizo todo lo posible por ayudarme. Al día siguiente vino a hablar conmigo, dijo que no era eso" y reconoce el atacante brasileño que Benzema "siempre da todo por mí en el campo".

Vinicius ha destacado esta temporada siendo uno de los jugadores clave en los títulos del Real Madrid, incluso llegó a marcar el gol de la victoria blanca en la final de la Champions. A pesar de que este año ha sido bueno para él, deja un mensaje para la temporada que viene: "Esta temporada fue bien, entonces lo normal es que la próxima sea mejor".

