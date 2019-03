Vinicius se rompe el ligamento tibioperoneo y estará dos meses de baja

Siguen las malas noticias para el Real Madrid que perderá a Vinicius para los próximos dos meses de temporada. Según las pruebas médicas a las que ha sido sometido este miércoles, el brasileño sufre "una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha".

Vinicius se retiró con evidente signos de dolor en el minuto 35 del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Ajax y fue sustituido por Marco Asensio.

"Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escaparme de la patada. Me dieron un golpe muy fuerte en el pie derecho y me duele mucho. Los médicos del club me calman y dicen que no es nada por lo que me tenga que preocupar y que la lesión no es nada grave", dijo a Esporte tras la eliminación de la Liga de Campeones.

Vinicius tiene dañado el tobillo derecho y estará varias semanas de baja, en torno a dos meses, por lo que se perderá el que iba a ser su debut con la selección brasileña absoluta, tras ser convocado para los amistosos ante Panamá, del 23 de marzo, y la República Checa, el 26, de preparación para la Copa América.