A Vinicius Jr le va la marcha

A Vinicius le va la marcha tanto como buen jugador es. Y está en un momento en el que él o los que le quieran tienen que decidir si quieren que el futbolista apague al personaje o que el personaje se coma al futbolista. Quiero aprovechar el delictivo asunto del muñeco colgado, para reflexionar con espíritu constructivo sobre la imagen que se ha generado del jugador. Esto no va de racismo en España, ni de su libertad de celebración de los goles, ni de libertad de expresión. No. Todo eso es exagerar la realidad, porque en España como en otros países hay tontos y tontucios y el comportamiento de unos pocos no etiqueta a todos. Los que pintan una pancarta ofensiva o los que hacen un muñeco y lo cuelgan de un puente, son unos pocos (a los que les deseamos que acaben en la cárcel), pero una pancarta la puede pintar uno y colgarla dos y aunque la vean miles, no son racistas esos miles, en todo caso lo serán esos dos tontucios. Que estas acciones condenables y bochornosas, para todos, no sirvan de excusa para los que quieren de verdad a Vinicius, le hagan reflexionar, si es que sus 22 años no le alcanza a él sólo para ello. Estas líneas están cargadas del mejor deseo e intención para él y desde ese enfoque a día de hoy yo observo que Vinicius se encamina peligrosamente hacia ser más noticia por sus polémicas y sus enredos que por sus galopadas y sus goles. El espejo en el que se tiene que mirar es Modric y no Neymar. Alguien en quien Vinicius confíe, se lo tiene que hacer ver antes de que sea tarde. Y yo creo que ese debería ser Florentino, primero y luego su entrenador ( que seguro lo está haciendo ). Pero no me gusta cuando Ancelotti sale en rueda de prensa diciendo "le aprietan todos, dándoles patadas y él es muy joven. A Vinicius le gusta jugar el fútbol y a veces se desconcentra un poco, pero queremos que sea uno poco más respetado por parte de todos". El respeto no se compra, es algo que se lo gana uno. Yo creo que le ayudaría más diciendo "Vinicius lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar al fútbol y huir de polémicas" ¿O O acaso a Messi no lo provocaban ? Pero se trata de hablar en el campo y no en Tuiter. El mismo día que sucedió el delito del muñeco colgado y el Real Madrid ganó al Atleti 3-1 la parte "personaje" y "marchosa" de Vinicius, decidió hacer dos cosas: otro bailectio al acabar el partido y luego un tuit "Madrid solo hay uno. Todos lo saben". ¿Puede hacer un bailecito en su estadio con su afición al acabar el partido? Claro que sí. ¿Puede evitarlo justo ese día? Sí…y quizá generaría más empatía a su favor desde la discreción o el silencio. A veces los hechos y hasta incluso el silencio habla sólo y es más contundente.

¿Puede poner el tuit en su libertad de expresión..?. Claro que sí. Y callarse también. Porque no sólo hay un Madrid madridista. Hay una ciudad de Madrid con muchísimos atléticos y también del Rayo… e incluso habrá un pequeño Madrid barcelonista. ¿Hay mas madridistas?. Seguramente sí , pero ¿ tiene que ser Vinicius el que lo diga y justo ese día..?. Callado se cargaría de más razón y se generaría menos antipatías. El deseo ajeno de tu fracaso o el odio hay que aniquilarlo en la misma proporción que no generarlo. Yo no pretendo (ni puedo, ni soy nadie ) callar a Vinicius, sólo reflexionar en voz alta sobre si su parte de personalidad en la que le va la marcha (y mucho) le va a perjudicar en su carrera. Yo, humildemente, creo que sí. Le preguntaría a Ancelotti : ¿Respetan los rivales a Modric o a Messi?. Sí. Pues ese es el camino. Yo no he escuchado nunca a un jugador que diga que Modric o Kross les insulta o vacila en el partido. Seguro que a Vinicius le provocan también; todo eso forma parte del partido y de los juegos emocionales, pero cómo gestiona el después de los partidos o incluso durante los partidos, le va a ser muy trascendente para su carrera. Si el Madrid está ganando 0-4 y Vinicius mete el 0-5 y se pone a bailar humillando al rival y metiéndole el dedo en el ojo a la afición contraria, eso le va a perjudicar mucho y va a generar ganas de revancha y venganza. Si se lo ahorra y se comporta con respeto le va a ayudar mucho. E incluso si un grupo de "tronaos" ponen una pancarta contra él o la afición rival le provoca y él mete el 0-5 y en vez de marcarse un baile vengativo (que sería comprensible porque nadie es de piedra) , resulta que logra controlarse y ni baila ni pone ningún tuit provocador, se ganará un respeto enorme no sólo de los futbolistas, sino de los árbitros, de la prensa y de los aficionados. No se trata de tener que ser un mártir ni tragar con todo. Pero si le da prioridad a realizar actos que le generen categoría y señorío, quizá algún día como le ha pasado a Modric saldrá aplaudido de campos contrarios, porque se ha comportado como un señor. En el corto plazo no le dará de comer a sus aduladores, con sus risas, gestos , bailes y tuits . Por ejemplo, la primera respuesta a su tuit de "Madrid solo hay uno" fue de Luva de Pedreiro , que escribió "Te amo". Ese no le va a hacer pensar ni reflexionar. Pero a largo plazo Vinicius será un futbolista Top, de clase, categoría y respetado , mucho mejor que un buen futbolista que iba para crack y se lo tragó el personaje. Ejemplos hay. Y los tiene cerca.