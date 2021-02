Vinicius: "Florentino me dice que es mi mayor fan"

El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, repasó la actualidad del conjunto blanco en una entrevista en TNT Sports Brasil. "Siento al 100% la confianza de Zidane. El presidente siempre me da fuerza y me dice que es mi mayor fan".



"Siempre he estado centrado en el Real Madrid y ayudar cada vez más. Hazard me dice que nunca deje de arriesgar y que tenga tranquilidad. Es un sueño jugar con él. La relación con Benzema nunca cambiará. Es uno de los jugadores que me defienden, hizo todo por ayudarme".



