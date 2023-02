Vinicius no se encuentra entre los candidatos en el FIFA FIFPRO World 11; cinco españolas, candidatas

Los barcelonistas Pedri González y Pablo Martín Páez 'Gavi' y el madridista Fede Valverde son algunas de las caras nuevas entre los aspirantes a formar parte del once mundial 'FIFA FIFPRO World 11'.

Los internacionales españoles y el uruguayo forman parte de la relación de 26 futbolistas hecha pública este lunes por el sindicato internacional (FIFPRO) y cuyo once se dará a conocer el lunes 27 de febrero en la gala de los premios The Best de la FIFA 2022.

Junto a Pedri y Gavi se encuenta su actual compañero Robert Lewandowski, que llegó esta temporada al Barcelona procedente del Bayern Múnich.

Valverde cuenta entre los aspirantes con varios compañeros, el meta belga Thibaut Courtois, el alemán Antonio Rudiger (llegado este año procedente del Chelsea), el croata Luka Modric, el francés Karim Benzema y el brasileño Casemiro, que se ha marchado al Manchester United.

Así mismo figuran varios campeones del mundo con Argentina, Leo Messi, el joven centrocampista Enzo Fernández, el gran traspaso de este invierno del Benfica al Chelsea y el portero Emiliano Martínez, los tres clave en la consecución del título de la Albiceleste en Qatar 2022.

Se mantienen en la relación de candidatos otras grandes figuras como el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe, el noruego Erling Haaland o el belga Kevin de Bruyne.

Respecto al once del pasado año, no figuran entre los aspirantes el meta italiano Gianluigi Donnarumma, el austríaco David Alaba, los italianos Leonardo Bonucci y Jorginho, el portugués Rubén Dias y el francés N'Golo Kante.

Messi y Cristiano Ronaldo son los que más ocasiones han aparecido en el once, con quince, cuatro más que Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y ahora en el PSG, mientras que Modric aspira a estar por sexta vez.

El guardameta, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros que reciban el mayor número de votos serán seleccionados para los World 11. El puesto restante se asignará al jugador que haya obtenido el mayor respaldo a parte de los diez elegidos.

Candidatos:

- Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) y Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

- Defensas: Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Múnich/Portugal), Alphonso Davies (Bayern Múnich/Canadá), Virjil van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Croacia), Achraf Hakimi (PSG/Marruecos), Theo Hernandez (Milan/Francia), Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid/Alemania), Thiago Silva (Chelsea/Brasil).

- Medios: Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brasil), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Enzo Fernández (River Plate/Benfica/Chelsea/Argentina), Gavi, Pedri (Barcelona/España), Luka Modric (Real Madrid/Croacia) y Fede Valverde (Real Madrid/Uruguay).

- Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Noruega), Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona/Polonia), Kylian Mbappe (PSG/Francia), Lionel Messi (PSG/Argentina), Neymar Jr. (PSG/Brasil) y Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr/Portugal).

Paños, León, Paredes, Bonmatí y Putellas, candidatas

Las jugadoras del Barcelona Sandra Paños, Mapi Leon, Irene Paredes, Aitana Bonmati y Alexia Putellas son las cinco españolas que figuran entre las 23 preseleccionadas para formar parte del once mundial femenino, "FIFA FIFPRO World 11", de la temporada 2021-2022.

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) hizo público este lunes los nombres de las jugadoras que más votos han recibido para formar para del once, cuya composición definitiva se conocerá el lunes 27 de febrero en la gala de los premios "The Best" de la FIFA 2022.

Irene Paredes, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas repiten nominación como la temporada pasada, en la que no entraron en la selección final, y entre las 23 preseleccionadas figuran otras tres jugadoras del Barcelona, la defensa Lucy Bronze (ING) y las centrocampistas Caroline Graham Hansen (NOR) y Keira Walsh (ING).