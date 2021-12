Vinicius: "¿El Balón de Oro? Si sigo jugando así, claro que puedo ganarlo"

Vinicius se ha convertido esta temporada en la gran sensación de LaLiga. El brasileño, junto a Benzema, está liderando el buen momento del Real Madrid en LaLiga con 10 goles en 16 partidos. Ahora, a tres días del derbi ante el Atlético de Madrid, el futbolista ha concedido una entrevista a Movistar donde ha asegurado que, si sigue trabajando así, puede ganar el Balón de Oro. "Claro que puedo ganarlo", ha reconocido.





Además, el brasileño todavía no ha renovado su contrato con el Real Madrid que finaliza en 2023 pero, a pesar de ello, siempre ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la afición. Preguntado sobre qué precio se pondría él en el mercado de fichajes, Vinicius lo tiene claro. "Mejor no me pongo precio y me quedo aquí en el Madrid", ha dicho.