Vieri: "Haaland va al Real Madrid el año que viene al 100%"

El futuro de Erling Haaland sigue desvelando a muchos de los grandes clubes europeos. El noruego, que continúa hinchándose a marcar goles en Dortmund, es objeto de los mejores equipos del continente que suspiran por su fichaje. Dónde jugará la próxima temporada es una de las grandes incógnitas del mundo del fútbol.

Este miércoles, en un directo de Twitch en Bobo TV, los italianos Antonio Cassano y Christian Vieri repasaban la actualidad de varios futbolistas cuando al llegar al delantero nórdico empezaron a debatir sobre su futuro.

"A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", aseguraba Cassano, al que rápidamente desmentía Vieri asegurando que "a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad".