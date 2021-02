Víctor Font, sobre Laporta: "Aunque haya sido un presidente de cierto éxito, ahora 'el emperador va desnudo'"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha reiterado que Albert Benaiges, que forma parte de su organigrama para el fútbol base en caso de ganar las elecciones, está "afectado y consternado" por las presiones del entorno del candidato Joan Laporta para que acudiera, este jueves, a la presentación del programa deportivo del expresidente.

"Buenas personas como Benaiges no merecen esto. Nos llamó muy afectado, consternado, y le dijimos que no sufriera, que fuera a la presentación de Laporta como activo del Barça. Le dijimos que cuando ganemos, contaremos con él porque confiamos en su talento y en su persona", apuntó Font en rueda de prensa.

Joan Laporta: "Si Messi se siente querido, nos ayudará a crear un nuevo Barça" El candidato a la presidencia del Barcelona hace un guiño explícito a Leo Messi: "Hay que ayudarle construyendo un equipo". 25 feb 2021 - 14:25

Esta situación le deja "triste", y Font cree que ciertas "dinámicas electorales" son negativas para el club y para activos del barcelonismo, como Benaiges. "Llevamos tiempo trabajando con activos del barcelonismo, siempre hemos dicho que pedir exclusividad no tiene sentido", reiteró.

"Les hemos explicado a esos activos del barcelonismo qué función y rol y puesto podrían tener, y la apuesta hecho en base a años de trabajo y en base a la voluntad y apuesta de querer que Xavi Hernández lidere el proyecto deportivo", aportó.

Así, lamentó que desde el entorno de Laporta se quiera dar a entender que ciertos de esos activos "abandonan" el "barco del señor Font". "Cuando hay otras candidaturas que no tienen un proyecto deportivo trabajado, que como en el caso de Albert Benaiges se haya de algún modo presionado con el 'estás conmigo o contra mí' y si estás conmigo debes salir en la foto, es negativo para el Barça", cargó Font.

"Entiendo que estamos en campaña electoral y que quien más o quien menos intenta barrer para casa, pero nosotros tenemos líneas rojas que no tiene sentido cruzar. Benaiges habló con Joan Vilà, muy afectado y consternado, diciendo que le sabía muy mal pero que gente del equipo de Laporta le decía que tenía que ir allí y salir en la foto", reiteró.

"Que se pudiera utilizar que se ha desmarcado de nosotros, que sí decimos que contamos con él para el fútbol base. Albert nos pidió no participar de forma activa, para que otras candidaturas no le cerraran las puertas. Le dijimos que no pasaba nada por no venir. Pero intuyo que, que le hayan hecho ir a la presentación de Laporta, se dirá que ha abandonado el barco del señor Font, pero no, esto no es así. Nosotros vamos a contar con los mejores activos para el club, independientemente de a quién hayan apoyado", apostilló.

Font aseguró que tiene activos del barcelonismo comprometidos pero que no han querido que se dé su nombre y que pidieron no salir en el organigrama. "Yo las cosas las sé hacer de otra manera, yendo de cara. Y lo que no se puede explicar, no se explica. Pero tampoco lo filtramos", argumentó.

"Que no hay proyecto en Laporta, no es una opinión. No pasa nada por decir que, aunque haya sido un presidente de cierto éxito, ahora 'el emperador va desnudo'. No hay plan de gobierno ni de viabilidad, esto es lo que siempre digo", opinó.

Quiere devolver al público al Camp Nou

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha explicado este jueves que 'Sí al Futur' ha elaborado un plan para permitir la entrada de 25.000 personas al Camp Nou, a partir de abril, y liderar el regreso de los aficionados a los estadios para el tramo final de temporada.

Basado en eventos como el Abierto de Australia, la NBA o la prueba piloto que se hará pronto en la Premier League, Font asegura haber trabajado en un plan que, con el visto buenos de las autoridades sanitarias, permitiría el regreso del socio al Camp Nou en marzo, como prueba, y a partir de abril.

De tener luz verde esta iniciativa, permitiría tener espectadores en el Camp Nou contra Getafe, Granada, Atlético de Madrid --"en el que intuyo que LaLiga estará en juego"-- y contra el Celta de Vigo.

"Nuestra propuesta es que haya 25.000 espectadores, 23.000 socios y 2.000 entradas para compromisos o patrocinadores que el club tiene. La prioridad absoluta inicial para esas 23.000 entradas serían los socios abonados, previa inscripción, y una entrada por socio", explicó Font.