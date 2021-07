Víctor Font: "Esperaba más de Laporta"

Víctor Font (Granollers, 1972), quien consiguió prácticamente 17.000 votos en las elecciones del FC Barcelona que ganó Joan Laporta el pasado 7 de marzo, dice que esperaba más del nuevo presidente y pide a la junta directiva más transparencia a la hora de explicar las decisiones que se toman.



Además, en esta entrevista con EFE, Font asegura que sigue trabajando en su proyecto 'Sí al Futur' y que está a disposición de la junta directiva de Laporta para ayudar en todo lo que sea necesario.



Pregunta: ¿Qué ha hecho desde las elecciones?



Respuesta: Trabajar. Tuve dos días de descompresión después de la jornada electoral, pero a partir de entonces regresé a la misma realidad que vivía antes del periodo preelectoral. Sigo con mi actividad profesional, con mi familia y con el Barça, no hay prácticamente ningún día de la semana que no piense o haga algo relacionado con el Barça.



P: ¿Desde entonces en algún momento ha pensado que tuvo suerte de no ganar teniendo en cuenta la difícil situación que vive el club?



R: No, hay mucha gente que me pregunta esto. Pero no, precisamente nosotros después de todos estos años de trabajo estábamos preparados y teníamos un plan hecho para hacer frente a la situación del club. La situación que hay en el Barça era conocida por nosotros y teníamos los deberes hechos.



P: ¿Cómo valora los primeros 100 días de mandato de Laporta?



R: Seguramente mi sentimiento es el que tienen muchos socios, que esperábamos más de Laporta. La realidad es que hay muchísimas cosas que se tenían que hacer y que hoy en día aún no están resueltas ni sabemos en qué estado se encuentran porque no se nos ha explicado. Dicho esto, estoy convencido de que todas estas cuestiones se resolverán. Una vez los ingresos vuelvan con la apertura de los estadios la situación económica se puede revertir perfectamente, el equipo seguirá teniendo mucho talento para ganarlo todo y estoy convencido de que Laporta y su junta directiva harán las cosas con transparencia, explicándonoslas con detalle y contando más con los socios, con Asambleas que realmente funcionen y no sean un paripé. Sino lo hacemos así, tendremos problemas.



P: ¿Le pareció un paripé la Asamblea?



R: En general, la Asamblea me pareció dar un patadón hacia adelante. A los socios prácticamente no se nos explicó nada y algunas decisiones que se dijeron que se tomarían, como la participación en la Superliga, al final no se votaron. Fue una Asamblea de trámite. Pero estoy convencido de que en la Asamblea de octubre habrá un ejercicio de transparencia, de que se nos explicará todo con detalle y que se hará todo lo posible para que participe cuanta más gente mejor. Que haya tan solo 600 compromisarios es un problema. Y a largo plazo este modelo de representatividad anacrónico que tenemos los socios tengo la esperanza de que se reforme.



P: ¿Cómo valora que la junta de Laporta incentivara a los compromisarios a aprobar las cuentas de la junta de Bartomeu?



R: Fue hacer lo mínimo necesario para que la actividad pudiese continuar y patadón hacia adelante. En cambio, en nuestro plan de los primeros 100 días había la planificación de acabar la 'due dilligence'antes de la Asamblea para que se pudiese explicar con detalle.



P: Durante la campaña electoral uno de los temas estrella fue lo que usted nombró como 'Bonos Laporta'. ¿Le sorprende que durante el mandato no se haya hablado de este tema?



R: Para mí evidencia que no había un plan, que sacaron ideas poco trabajadas y una vez se pusieron a trabajar entiendo que se dieron cuenta de que estas ideas no encajaban. Pero esto ha pasado con más cosas. En campaña tanto Laporta como Freixa contaban con el 'Barça Corporate' para cuadrar números y esto ha desaparecido del mapa. También se tenía que renovar a Messi en un pasado. Es evidente que la situación era más compleja de lo que se quería explicar.



P: ¿Es optimista respecto a que se solucione el problema del límite salarial para poder inscribir a Messi?



R: 100%, estoy convencidísimo. Se deben reducir sueldos para reducir el gasto. En nuestro plan de 100 días hablábamos de refinanciación, de reestructuración del gasto con una reducción de 200 millones de euros de la masa salarial y de poner los pilares para que a partir de la temporada que viene la situación estuviese enderezada.



P: ¿Le preocupa que ahora mismo Messi no tenga contrato con el Barça?



R: Para nada. Estoy convencido de que esto está hecho, de que Messi es igual de culer que cualquiera de nosotros y de que se ha dado cuenta de que aquí no estará mejor que en ningún otro lugar.



P: Por lo que ha explicado, parece que considere que la junta de Laporta no ha sido suficientemente transparente hasta ahora.



R: No es que lo eche de menos yo, sino que considero que todos lo notamos. Hay muchísimas cosas que aún no conocemos: no sabemos cuál es la realidad económica del club, qué ha pasado con la Superliga, la situación del Espai Barça...



P: ¿Cree que todo esto se explicará cuando finalice la auditoría?



R: Sí, pero la situación en la que está el club la conocíamos todos los que habíamos trabajado con la voluntad de enderezarla. Y estoy convencido de que Laporta y su equipo también. Por lo tanto, si se dan detalles supongo que habrá cosas sorprendentes y que generarán atención mediática, pero la magnitud de cuál es la realidad del club, del agujero y de lo que es necesario hacer lo conocemos desde hace tiempo.



P: ¿Qué le parece que a día de hoy el Barça permanezca en la Superliga? ¿Qué hubiese hecho en la situación de Laporta?



R: Hubiese explicado la realidad con todos los detalles de la forma más pedagógica posible a los propietarios del club, hubiese hecho una propuesta de lo que creíamos que se debía hacer como junta directiva y después hubiese pedido la opinión a los socios mediante el voto electrónico de forma inmediata sin esperar a la Asamblea. Dicho esto, estoy convencido de que si el Barça sigue en la Superliga es porque hay una muy buena razón que protege los intereses del club. Pero se nos tiene que explicar.



P: ¿Usted también hubiese hecho una revolución a nivel ejecutivo como la que está teniendo lugar?



R: Lógicamente hay cargos de confianza en los que buscamos talento que considerábamos que no existía en el club, pero por otro lado a priori nosotros también contábamos con algunos de los activos que en los últimos meses y semanas han ido abandonando el club. Pero es difícil hacer valoraciones cuando no sabes las razones por las que se han tomado estas decisiones.



P: ¿Los casi 17.000 votos que logró en las elecciones le animan a reemprender el proyecto 'Sí al Futur'?



R: El proyecto no empieza o se para en función de las elecciones, yo soy un enfermo del Barça y desde muchos años cada día pienso, reflexiono y trabajo para el futuro del Barça. El Barça es parte de mi vida y no dejará de ser así.



P: ¿Pero tendrá un papel activo durante el mandato de Laporta?



R: Mi voluntad particular es seguir trabajando como durante estos años, haciendo propuestas, intentando ayudar, estando a disposición cuándo y cómo sea necesario. Estoy convencido que algunas propuestas que nosotros hemos trabajado, como el voto electrónico, se implementarán pronto. Igual que estaremos dispuestos a ayudar en la reforma de las Asambleas y en otros temas.



P: ¿Ha hablado con Laporta recientemente?



R: Hablé con él cuando nos invitó a la final de Sevilla de la Copa del Rey, pero más allá de esto no. Mi disponibilidad es absoluta.