Vicente Moreno da por hecho que sigue en el Mallorca: "Si no pasa nada, empezamos a trabajar el lunes"

El entrenador del Mallorca Vicente Moreno ha dejado entrever, sin aclararlo del todo, que continuará al frente del equipo balear la próxima temporada en LaLiga SmartBank: "Si no pasa nada, empezamos a trabajar el lunes", declaró este martes a su salida del Visit Mallorca Estadi. "Se han dicho cosas de mi que no sé de donde salen y el único afectado soy yo", dijo Moreno, muy emocionado, a los micrófonos de IB3 Radio antes de abandonar en coche las instalaciones mallorquinistas.

El técnico valenciano, al parecer, tenía un acuerdo para dirigir al RCD Espanyol, supeditado a que el club blanquiazul abonara un millón de euros estipulado en la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca, que finaliza en junio de 2022. En ese contexto, y según publicaron los medios de comunicación de la isla, Moreno comunicó a la directiva bermellona su intención de marcharse y lo hizo en la semana en que el club se jugaba la permanencia en Primera con partidos clave ante el Granada y el Atlético Osasuna.

"Vicente Moreno, al día de hoy, es entrenador del Mallorca", declaró en una rueda de prensa el presidente de la entidad Andy Kohlberg, sin entrar en más detalles y saliendo al paso del supuesto deseo de marcharse del técnico que en dos años llevó al Mallorca de Segunda B a LaLiga Santander. La directiva bermellona se mantuvo firme al puntualizar que Moreno "era su entrenador", mientras desde el Espanyol, que también descendió en la pasada temporada, llegaban informaciones apuntando a un intento del club periquito de rebajar la cláusula del técnico.

En medio de toda la polémica, el pasado martes se desplazó a Palma el técnico vasco Andoni Iraola, para, supuestamente, ultimar su fichaje por la entidad balear. Ni el club ni Iraola realizaron declaraciones al respecto.

En las dos últimas dos semanas no se han producido novedades con respecto al fututro de Moreno, hasta este martes, en la que el técnico ha anunciado de manera críptica que "si no pasa nada" empezará "a trabajar el lunes", no se sabe de manera cierta si con el Mallorca o el Espanyol.